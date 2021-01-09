Прожиточный минимум в 2021 году составит 11 653 рубля

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об установлении величины прожиточного минимума на 2021 год в размере 11 653 руб. Документ опубликован на сайте правительства России.

«Прожиточный минимум на душу населения составит 11 653 руб., для трудоспособного населения — 12 702 руб., для детей — 11 303 руб., для пенсионеров — 10 022 руб.»,— говорится в постановлении.

С 1 января в России изменились методики расчета минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. Теперь их значения зависят не от стоимости потребительской корзины, а от медианных дохода и зарплаты. Впервые МРОТ (12 792 руб.) стал выше прожиточного минимума.

Подробнее о новой методике — в материале “Ъ” «МРОТ без права сокращения».