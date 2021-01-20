Санаторы рискнули репутацией

Единая информационная система жилищного строительства (ЕИСЖС) госкорпорации «Дом.РФ», которая ведет мониторинг проблемных объектов, возводимых с участием дольщиков, наибольшее число таких домов в Черноземье выявила в Тамбовской, Орловской и Липецкой областях — 11, 10 и 9 соответственно. Причем в числе проблемных, по данным «Дом.РФ», оказались и некоторые объекты, которые достраивают санаторы. В корпорации не считают такое объединение ошибкой. Девелоперы заверяют, что успешно заканчивают недострои.

ЕИСЖС выявила 36 проблемных объектов в регионах Черноземья. Большинство из них — в Тамбовской (11) и Липецкой (10) областях. В системе нет ни одного объекта из Курской области. В Белгородской области только один — его возводит ООО «Стройдом» на улице Молодежной, дом рассчитан на 24,7 тыс. кв. м жилья. В отношении застройщика открыто конкурсное производство. По данным Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства, уже принято решение о выплате компенсации дольщикам в соответствии с федеральным законодательством.

В Тамбовской области из 11 проблемных домов десять возводятся в облцентре девятью компаниями. ООО «Звезда-2» на улице Коммунальной, 72А, строит 5,4 тыс. кв. м жилья. ООО «Махаон» на ул. Советской, 192А, — 17,6 тыс. кв.м и на ул. Базарной, 126, — 3,7 тыс. кв. м. ООО «Метр-строй» на ул. Кавказской, 1Б, возводит 12,3 тыс. кв. м, а ЖСК «Московская» на ул. Московской, 30А, — 9,1 тыс. кв. м. ООО «Ремстроймонтаж» на пересечении ул. Пензенской и Карла Маркса, 61/175, строит 9,4 тыс. кв. м жилья. АО «Тамбовхимпромстрой» на ул. Карла Маркса, 3, корпус 3, — 3,6 тыс. кв. м. ООО «Фирма Юкон» в поселке Строитель на ул. Строительной, 47, — 8 тыс. кв. м. ООО «Центржилстрой» на ул. Киквидзе, 77Б, — 9 тыс. кв. м. И ООО «Элитстрой» на ул. Коммунальной, 46, взялось построить 4,3 тыс. кв. м жилья. В отношении шести из перечисленных застройщиков уже открыто конкурсное производство, тремя нарушены сроки передачи квартир дольщикам.

По данным управления государственного строительного надзора Тамбовской области, права застройщиков «Звезды-2» и «Центржилстроя» уже перешли к региональному Фонду поддержки прав граждан — участников долевого строительства. На объектах по ул. Московской, Кавказской, Киквидзе, Карла Маркса, 3, Коммунальной, 72 и 46, сроки разрешения на строительство продлены, сообщили в Госстройнадзоре.

В Воронежской области сомнительных объектов пять. Их обещали возвести ООО «Арх-строй» на ул. Беговой, 217; ООО «Воронежская домостроительная компания 2010» — на Серафимовича, 22А (6,9 тыс. кв. м); ООО «Миг» — на ул. Короленко, 5 (2,1 тыс. кв. м); ООО «Терра» — на ул. Марата, 2А (2,6 тыс. кв. м). Также ООО «Феникс» в Нововоронеже пытается на ул. Первомайской, 7В, возвести 7,7 тыс. кв. м жилья. В отношении трех последних объектов нарушены сроки завершения строительства. Первые два юрлица проходят процедуру банкротства.

В Орловской области таких объектов десять. Три остались от АИЖК Орловской области на ул. Панчука (Дома №5, 7, 8) в сумме 20,6 тыс. кв. м жилья. ООО «Домстрой» взялось возвести 2,7 тыс. кв. м в поселке Нарышкино Урицкого района. ООО «Промжилстрой» — на ул. Бурова, 46, 5,8 тыс. кв. м. ООО «Промсервис-универсал» в поселке Знаменка — 4,5 тыс. кв. м. Еще три дома ООО «Регионстрой» намеревалось построить в деревне Образцово (на 8 тыс. кв. м), а также на ул. Родзевича-Белевича, 5 (на 3,5 тыс. кв. м и 6,8 тыс. кв. м) в Орле. ООО «Унистрой» по объекту площадью 12,1 тыс. кв. м на ул. Раздольной нарушило сроки передачи квартир.

В Липецкой области оказалось девять проблемных объектов. Два из них банкротящегося АО «ЛИК» в микрорайоне Елецкий — 29 тыс. кв. м и на ул. Петра Великого, 1, — 6,8 тыс. кв. м. ООО «СК Велес» в район Елецкого шоссе возводит 11,9 тыс. кв. м жилья, а ООО СК ЛМС на территории 30-31-го микрорайонов — 22 и 6,3 тыс. кв. м жилья. Также ООО «СУ-10 Липецкстрой» на улице 50 лет НЛМК возводило 9,9 тыс. кв. м. В отношении застройщика открыто конкурсное производство. Фондом защиты прав дольщиков принято решение о компенсации. Отметим, что еще в перечень проблемных включены четыре липецких объекта площадью от 8,2 до 13,7 тыс. кв. м, которые принадлежат ООО СЗ «ОДСК-Л1» и «ОДСК-Л2» (дочерние структуры холдинга «Орелстрой»).

В пресс-службе ОДСК заверили “Ъ-Черноземье”, что компания как один из крупнейших региональных застройщиков-санаторов успешно заканчивает объекты, ранее включенные в реестр проблемных по вине недобросовестных компаний. «В частности, речь идет о домах №8 и 9 по улице Свиридова, за завершение строительства которых мы отвечаем. Однако с июня по указанию Фонда Росреестром остановлена регистрация договоров на долевое участие в строительстве на этих объектах. Чиновники ссылаются на просрочку передачи дольщикам квартир более чем на шесть месяцев, — прокомментировали в ОДСК. — Все попытки разрешить возникшую ситуацию и исключить данные жилые дома из реестра проблемных ни к чему не привели. Ведь законодательство не позволяет Фонду делить застройщиков по проблемным объектам на "старых — недобросовестных" и "новых — добросовестных"».

В пресс-службе «Дома.РФ» не стали конкретизировать ситуацию, возникшую с ОДСК в Липецке, и пояснять проблему включения в списки застройщиков-санаторов. «Причина включения — в нарушении сроков передачи объекта долевого строительства более чем на шесть месяцев, — констатировали в госкорпорации. — Основанием для исключения проблемных объектов из единого реестра является их ввод в эксплуатацию, а также вынесение определения арбитражного суда о передаче Фонду прав застройщика. Ни одно из условий выполнено не было».

В качестве потенциально проблемных Фондом учитываются объекты, в отношении которых выявлены отставания от примерного графика строительства, публикации кредиторов о намерении инициировать банкротство либо возбуждение процедуры банкротства в отношении застройщика, обращения дольщиков о ненадлежащем исполнении застройщиком законодательства в сфере долевого строительства.

В пресс-службе Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства пообещали ответить на запрос “Ъ-Черноземье”, но так и не смогли предоставить комментарий по объектам в Черноземье до выхода публикации.

Ирина Лобанова