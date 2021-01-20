Пристав погорел на экономии

Волгоградское СУ СКР предъявило обвинение руководителю регионального управления Росреестра Юрию Ефимову. Об этом „Ъ“ сообщили в пресс-службе следственного управления. Он обвиняется в посредничестве при получении взятки. Центральный районный суд Волгограда избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Такая же мера пресечения была избрана руководителю волгоградского УФССП Владимиру Евстигнееву, которого обвиняют в получении взятки. Следствие считает, что господин Ерофеев купил автомобиль, арестованный в рамках исполнительного производства, но не захотел платить комиссионный сбор в размере 160 тыс. руб., попросив заплатить директора организации, которая занималась продажей автомобиля, и пообещав взамен не обращать внимания на возможные нарушения в работе коммерческой структуры. О возбуждении уголовных дел в отношении руководителей территориальных подразделений двух федеральных ведомств стало известно неделю назад. Признают ли оба фигуранта вину, пока неизвестно.

Вчера следственное управление СКР по Волгоградской области предъявило обвинение начальнику регионального Росреестра Юрию Ефимову. Как сообщили „Ъ“ в пресс-службе СКР, следствие считает, что он выступал посредником при получении взятки руководителем волгоградского УФССП Владимиром Евстигнеевым от волгоградского ­предпринимателя.

Как ранее сообщал „Ъ“, Владимир Евстигнеев и руководитель управления Росимущества по Волгоградской области Юрий Ефимов были задержаны 13 января этого года. Как считает следствие, в силу занимаемой должности начальнику областного управления службы судебных приставов стало известно о том, что на торги выставлена арестованная в рамках исполнительного производства иномарка, которую господин Евстигнеев якобы решил приобрести через подставное лицо. В случае победы в торгах он обязан был оплатить комиссионный сбор в размере 7% от стоимости автомобиля, в противном случае результаты были бы аннулированы, уточнили в СУ СК. По версии следствия, фигурант уголовного дела решил сэкономить и потребовал, чтобы сумму комиссии, составлявшую порядка 160 тыс. руб., заплатил директор специализированной организации, которая в рамках государственного контракта занималась продажей арестованного имущества. Посредником в переговорах и получении денег выступил руководитель территориального управления Росимущества Юрий Ефимов, установили следователи. Коммерсанту пообещали попустительство в деятельности, в том числе неприменение в дальнейшем каких-либо штрафных санкций в отношении него. Коррупционная схема была вскрыта оперативными сотрудниками УФСБ и ГУ МВД по Волгоградской области.

Владимиру Евстигнееву предъявлено обвинение по п.«в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера за попустительство по службе, совершенное в крупном размере), Юрию Ефимову — по п.«б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном ­размере).

Владимир Евстигнеев является уроженцем города Кузнецкое Пензенской области. Он работает в органах ФССП с 2003 года, после окончания в этом же году Саратовской государственной академии права. Занимал должности приставовисполнителей в Пензенской области, с сентября 2013 года по январь 2015 года находился в должности заместителя руководителя УФССП России по Новгородской области, после чего возглавил УФССП по Республике Калмыкия (до апреля 2018 года). С апреля 2018го по январь 2019 года исполнял обязанности руководителя УФССП России по Волгоградской области, а 4 февраля того же года был назначен руководителем. Юрий Ефимов возглавил управление Росимущества около года назад.

Вчера Центральный районный суд Волгограда избрал меру пресечения руководителю регионального управления Росреестра Юрию Ефимову. Как сообщили в пресс-службе судов Волгоградской области, ему запрещено совершать определенные судом действия, а именно: выходить за пределы своего дома по ночам, общаться с обвиняемым и свидетелями по уголовному делу, отправлять и получать письма, пользоваться интернетом и средствами связи. Аналогичную меру пресечения днем ранее суд избрал Владимиру Евстигнееву. Признают ли оба фигуранта вину, следствие пока не уточняет.

Марина Ковалева