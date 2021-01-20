Сбросить груз с души

Правительство Саратовской области передает в концессию ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница Святой Софии». Постановление подписал председатель правительства региона Роман Бусаргин. Вместе с клиникой в концессию будут переданы два детских лагеря, оздоровительный центр, санаторий-курорт и здание районной больницы. В министерстве здравоохранения говорят, что учреждения требуют ремонта, а средств на это у правительства нет. Депутат облдумы считает процедуру передачи медучреждения инвестору бессмысленной, в результате нее область только потеряет деньги.

Здание саратовской психиатрической больницы может быть передано в концессию. Распоряжение, которым правительство Саратовской области планирует в этом году передать в частные руки несколько принадлежащих области объектов, подписал председатель правительства области Роман Бусаргин. Согласно документу, кроме ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница Святой Софии» обл­администрация намерена отдать в концессию детский оздоровительный лагерь им. Юрия Гагарина (Энгельсский район), спортивно-оздоровительный центр «Березка» (Саратов), здание Аткарской районной больницы, где предполагается открыть терапевтическое отделение на 40 коек, дневной стационар на 10 коек, отделение скорой медицинской помощи на 10 тыс. вызовов в год, социально-оздоровительный центр (Энгельсский район), санато­рий-курорт имени Чапаева (Ершовский район). Во всех шести случаях указано, что в рамках концессионного соглашения должна быть проведена реконструкция зданий учреждений. Что в случае заключения договора получит концессионер, в распоряжении не уточняется. Это будет уточняться отдельными нормативными актами.

Саратовская областная психиатрическая больница Святой Софии — крупнейшее медицинское учреждение психиатрического профиля Саратовской области. Девять лечебных корпусов располагаются в старинных зданиях — памятниках культуры регионального значения, постройках 1904–1910 годов. Больница имеет 19 стационарных отделений: семь общих, четыре наркологических, детское, подростковое, геронтологическое, психотуберкулезное, стационарное судебно-экспертное отделение, провизорное, отделение неврозов, отделение кризисных состояний. Ежегодно на стационарное лечение в больницу поступает свыше 8 тыс. пациентов.

Вчера на заседании рабочей группы комитета по жилищной, строительной и коммунальной политике Саратовской областной думы заместитель министра здравоохранения Денис Грайфер объяснил, что медучреждение передается в концессию в связи с тем, что у области нет средств на восстановление корпусов. «К нам обращались граждане, которые жаловались на неудовлетворительное состояние корпусов психиатрической больницы имени Святой Софии. Там нужно проводить ремонтные работы. Войти в целевую федеральную программу, чтобы получить поддержку, сейчас не представляется возможным. Нужно, чтобы качество и доступность оказания бесплатной медицинской помощи были на должном уровне, чтобы объект соответствовал требованиям санитарных и противопожарных норм»,— пояснил господин Грайфер, отметив, что условия пребывания пациентов в больнице «требуют принятия срочных мер».

В областном минздраве добавили, что средств, выделяемых учреждению из областного бюджета, хватает только на лекарства, питание пациентов, оплату коммунальных услуг и зарплату сотрудникам, но пока концессия — один из вариантов решения проблемы ветхих зданий медучреждения. В мин­здраве также не исключают, что правительство все же сможет включить больницу в какую-либо федеральную программу, чтобы получить финансирование на ремонт. В ведомстве также пояснили, что говорить об условиях концессии рано, так как потенциального концессионера нет, но уверяют, что объем оказания медицинских услуг в связи с возможной передачей зданий инвестору не сократится. Сколько требуется на реконструкцию корпусов психиатрической больницы, в минздраве не уточняют.

Отметим, 10 декабря прошлого года ушел в отставку главный врач медучреждения Александр Паращенко, который проработал на этом посту 24 года. Господин Паращенко вчера был недоступен для комментариев. Связаться с действующим главным врачом клиники Святой Софии Ириной Болмосовой „Ъ“ также не удалось, в течение дня ее не было на рабочем месте.

Депутат областной думы Станислав Денисенко (ЛДПР) считает, что идея передачи медучреждения частному инвестору «идет вразрез» с планами областного правительства развивать сферу здравоохранения. «Я не понимаю экономической составляющей этой инициативы. Для того, чтобы реконструировать здание, концессионер, видимо, будет брать кредит в банке, но потом в сумму, которую он будет выставлять области за аренду помещений, войдет и сумма кредита с процентами, и доход концессионера. Выходит, что концессионер — прослойка в виде какого-то коммерсанта, который может получить большой кредит. Проще, если область сама возьмет кредит на ремонт и не будет оплачивать доход концессионера»,— считает господин Денисенко.

Зампред Саратовской областной думы Алексей Антонов на заседании комитета заксобрания отметил, что 20 января в парламенте состоится совещание, посвященное развитию системы здравоохранения области, на котором, в том числе, будут озвучены подробности возможной передачи психиатрической клиники в ­концессию.

Сергей Петунин