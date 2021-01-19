В Сочи расширят полкилометра центральной набережной

В Сочи расширят 500 м центральной приморской набережной, сообщил глава курорта Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

Кроме того, в ходе реконструкции разделят территории аквапарка и бывшего ночного клуба «Малибу», а также демонтируют все незаконные и устаревшие конструкции. Рядом власти курорта планируют отсыпать пляж «Маяк», который будет отвечать всем требованиям безопасности и станет комфортным местом для отдыха. На пляже будут созданы сеть прогулочных зон и велосипедные дорожки.

Как писал "Ъ-Кубань", власти Сочи нашли инвестора для реконструкции городской набережной и создания единой 20-километровой прогулочной зоны.

Наталья Решетняк