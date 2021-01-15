«Проблемы “Северного потока-2” только начинаются»

Советник Джозефа Байдена в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал, как можно урегулировать проблему «Северного потока-2». Николас Бернс предлагает заморозить стройку и американские санкции одновременно, после этого сесть за стол переговоров и решить все спорные вопросы. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что ситуация вокруг проекта изменится к худшему.

Новый год для «Северного потока-2» начинается с очередных трудностей. Российские официальные лица не устают заявлять, что газопровод обязательно будет достроен. И даже есть определенные прогнозы, например, к маю завершить работы в территориальных водах Дании. А затем уже выйти на финишную прямую — начать немецкий участок.

Уходящий канцлер Ангела Мекель, как и российские партнеры, надеется достроить «Поток», уповая на то, что проект этот исключительно коммерческий и очень нужен промышленности Германии, да и в целом европейскому бизнесу, тем более сейчас, во время пандемии.

Однако американские санкции все-таки делают свое дело, и строительство явно буксует.

Ссориться с Америкой особо никто не хочет, а разные схемы для обхода рестрикций оказываются малоэффективными.

Сейчас ситуация находится «в режиме ожидания», именно поэтому строительство идет ни шатко ни валко. Что же скажет Джозеф Байден? И вот, не дожидаясь инаугурации, его советник по внешней политике Николас Бернс предложил так называемый нулевой вариант — приостановка санкций и прокладки трубы одновременно.

Это необходимо для того, чтобы сесть за стол переговоров и уладить все разногласие с европейскими партнерами. Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что его страна крайне заинтересована в подобных консультациях с новой администрацией США.

На что здесь хочется обратить внимание: Вашингтон видит проблему в отношениях с Европой, но не с Москвой. Что последняя тоже несет убытки, никого особенно не волнует. И что же может предложить Ангеле Меркель новый президент Джо Байден? Неужели он скажет: «Да, пожалуйста, качайте газ из России в обход Украины и иных дружественных стран Восточной Европы. Зарабатывайте деньги, пока другие, в том числе и сама Америка, их теряют».

Однако в такой оптимизм друга Джо не очень верится. Но каким тогда может быть компромиссное решение?

Для начала не лишне заметить, что переговоры — это дело не одного дня.

Их можно вести сколь угодно долго, и все это время трубы будут ржаветь на суше.

А что касается самой темы обсуждения, здесь также не трудно предположить основные тезисы. Например: мы, Америка, как главный ваш союзник решим все ваши энергетические проблемы. Тем более, что у нас для этого все есть: и кредиты, и, главное, качественный идеологически выдержанный сжиженный газ. То же самое предлагал Дональд Трамп.

Однако демократы, в отличие от грубого и неотесанного проходимца, вежливые. Они не давят, они готовы разговаривать, искать компромиссы. Но ведь грех при этом упускать собственную прибыль, даже ради самых близких союзников. Это во-первых. А во-вторых, нельзя забывать, что остановка «Северного потока-2» — если не самая эффективная, то очень чувствительная антироссийская мера. При этом Байден практически свой на Украине, в отличие от Трампа, и прекрасно осознает, что значат для Кремля так называемые газовые козыри. В любом случае нельзя расценивать заявление Бернса как надежду на прогресс в строительстве. Скорее наоборот. История проекта переходит на новый уровень, при этом очень возможно, что проблемы «Северного потока-2» только начинаются.