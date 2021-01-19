Уровень воды в Неберджаевском водохранилище достиг отметки в 173 метра

Неберджаевское водохранилище, питающее около 30 процентов абонентов в Новороссийске, за счет обильных осадков в декабре и январе наполнилось на 980 тыс. куб. м. Об этом сообщает глава города Игорь Дяченко в своем Instagram.

На данный момент уровень воды в водохранилище достиг отметки 173 м (максимальный - 182 м). Однако пока забор воды из водохранилища не производят. Власти планируют обеспечить запас воды на летний период.

Кроме того, благодаря дождям удалось запустить Пенайские источники, которые ежедневно дают порядка 20 тыс. кубов. С учетом объема, который дает Троицкий групповой водопровод, Новороссийск получает 120 тыс. куб. м в сутки (при потребности 135-138 тыс. куб. м).

Как писал "Ъ-Кубань", в результате обильных осадков объем воды в Краснодарском водохранилище увеличился до 486 млн куб. м., что больше по сравнению с июльскими показателями в два раза.

Наталья Решетняк