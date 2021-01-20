АСТ впрягает буйволов

Компания «Аграрное Строительство и Технологии» построит в Ставропольском крае первую в России буйволиную ферму. В 2021 году инвестор намерен привезти в регион из Нидерландов 50 племенных буйволов для дальнейшего разведения. В последствии ферма планирует поставлять молоко для продажи в пастеризованном виде и изготовления сливок, масла и сыра. Инвестиции в проект составят 480 млн руб. Продукция фермы найдет своего покупателя, однако массовым этот сегмент в ближайшие годы не станет, прогнозируют эксперты.



В Александровском муниципальном округе Ставропольского края компания «Аграрное Строительство и Технологии» (АСТ) создаст первую в России буйволиную ферму молочного направления и комплекс переработки мяса, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства региона. Директор АСТ Фарман Алимурадов уточнил “Ъ-Юг”, что буйволы будут закуплены у поставщика скота Hunland (Нидерланды), а стойловое оборудование, поилки и доильный зал на 240 мест - у шведской DeLaval. В проект планируется вложить 480 млн руб.

В этом году инвестор планирует закупить 50 животных - в марте-апреле на ферму двумя партиями прибудут 25 голов племенных буйволов, а в октябре-ноябре еще 25 животных. «Приобретение племенных буйволов продолжится и в 2022 году. За счет собственного воспроизводства в ближайшие три года поголовье молодой поросли будет увеличено на 180 телят»,— рассказал Фарман Алимурадов.

Проектная мощность рассчитанного на 280 дойных буйволиц комплекса — 705,6 т молока в год. Выйти на выпуск молока планируется в четвертом квартале 2021 года. Из него планируют производить на базе действующего завода по переработке молока ООО КМК «Надеждинский» пастеризованное молоко, сливки, масло, мацони, а также моцареллу.

«Продукция будет поставляться в первую очередь в магазины Ставропольского края, а затем в соседние регионы. Разработка торговой марки пока в процессе. Окупаемость проекта - шесть лет», — уточнил господин Алимурадов.

По данным «Спарк-Интерфакс», ООО «Аграрное строительство и технологии» зарегистрировано в 2012 году с уставным капиталом 100 тыс. руб. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Является малым предприятием, среднесписочная численность работников составляет 76 человек. Бенефициаром и директором является Казбек Гюльмагомедов. Выручка предприятия в 2019 году составила 584,3 млн руб., чистая прибыль — 3,3 млн руб.

Директор по связям с общественностью и госорганами ассоциации «Союзмолоко» Мария Жебит отмечает, что буйволиное молоко специфический продукт и занимает менее 1% от общего объема произведенного молока в стране. «В основном производством буйволиного молока занимаются локальные фермеры, которые специализируются на сырах из него. Продукты из такого молока дороже, поэтому массовым этот сегмент никогда не был и в ближайшие годы вряд ли станет»,— считает эксперт. По ее мнению, для того, чтобы масштабный проект окупился и был действительно успешным, инвестору важно вложиться в маркетинг, в бренд и его продвижение.

«Целевая аудитория такого продукта — жители крупных городов с доходами выше среднего. Здесь есть потенциал роста рынка, так как спрос на качественные сыры в стране растет»,— добавила госпожа Жебит.





«Ежегодно в мире производится около 8,5-9 млн т буйволиного молока, что составляет примерно 10% всего мирового рынка молока. Показатель достаточно высокий, сопоставимый с долей, например, козьего»,— говорит члена генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов. По его данным, наибольший вклад в объемы производства вносят страны азиатско-тихоокеанского региона, а так же Африки, где большая часть поголовья находится в собственности частных или небольших фермерских хозяйств, которые используют буйволов не только для получения молока, но в первую очередь в качестве тягловой силы и для гужевого транспорта. «Разведение крупных стад именно для производства молока и молочных продуктов сильнее распространено, например, на Балканах и некоторых странах Средиземноморья, где практически все буйволиное молоко идет на производство сыров, например, любимой российским потребителем моцареллы»,— отмечает господин Бишенов.

Эксперт добавил, что в России культура разведения буйволов была достаточно развита до середины прошлого века, особенно в южных регионах и на Кавказе. «Однако, на сегодняшний день их разведением занимаются только частные хозяйства и фермеры, стад с поголовьем свыше нескольких десятков животных нет, нет и промышленного производства сыра из буйволиного молока даже при наличии спроса, который более чем на 95% удовлетворяется за счет импорта»,— рассказал Алим Бишенов.

По словам эксперта, буйволиное молоко по своим органолептическим и товарным свойствам существенно отличается от коровьего. «Это нишевой и достаточно специфический продукт. Из-за высокой жирности и характерного запаха оно в странах ЕС используется практически исключительно для производства сыров. Вряд ли в России концепция претерпит существенные изменения. Могу предположить, что в силу ограниченных объемов предложения и высокой стоимости импортных сыров, которые будут составлять конкуренцию продукции предприятия, стоимость конечного продукта будет достаточно высокой в сравнении с привычными для российского потребителя сортами сыра из коровьего молока»,— заключил он.

Кристина Федичкина