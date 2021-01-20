Softline раскачается в Индии

Российская Softline договорилась о покупке 95% индийского поставщика облачных сервисов Embee Software. Стоимость такой доли, по экспертным оценкам, может составлять $20–35 млн. Компания ожидает, что покупка поможет ей продвигать российские продукты за рубежом и стать вторым по объему продаж партнером облачных сервисов Microsoft в Индии. Спрос на IT-решения в регионе будет расти из-за отказа от пиратского софта, отмечают эксперты.

Индийское подразделение российского провайдера IT-решений и сервисов Softline покупает 95% местной компании Embee Software, рассказали “Ъ” представители сторон. Рынок Индии — один из наиболее перспективных в мире, отметил основной акционер Softline Игорь Боровиков. В компании рассчитывают, что сделка позволит ей усилить позиции на индийском рынке, стать вторым по объему продаж партнером Microsoft в этом регионе и активнее продвигать на экспорт свои решения. Сумма инвестиций не раскрывается. Собеседники “Ъ” на IT-рынке оценили возможную стоимость Embee в $20–35 млн.

Embee Software основана в 1992 году, среднегодовые темпы роста ее бизнеса, по собственным данным, в последние пять лет составляли более 30%, а выручка по итогам финансового года, заканчивающегося в марте 2021-го, ожидается на уровне около $100 млн. Около 60% выручки приходится на облачные сервисы, остальное — на лицензирование софта, услуги системной интеграции, решения по кибербезопасности и др. Embee — стратегический партнер Microsoft, Dell EMC, Hewlett Packard Enterprise, Ciscо и Adobe.

Softline уже работает в 50 странах мира, включая рынки Восточной Европы, Америки и Азии и входит в топ-5 IT-компаний в России. По итогам 2019 года оборот компании, по собственным данным, превысил $1,54 млрд, рост в России составил 65% в рублях. 15 декабря 2020 года “Ъ” сообщал, что Softline примерно за €7,6 млн договорилась о покупке 63,38% в немецкой компании Softline AG, занимающейся IT-консалтингом и поддержкой. Сделка должна помочь Softline закрепиться в Западной Европе, ее планируется закрыть к 31 марта. Softline AG присутствует также на рынках Нидерландов, Австрии, Швейцарии, Бельгии и Великобритании.

Приобретение Embee соответствует стратегии мировой экспансии Softline, полагает директор по развитию Bi.Zone Рустэм Хайретдинов. Покупка локального игрока, по его мнению,— самый быстрый способ выхода на новый рынок. Готовая компания с клиентами и доходами, даже если она убыточна, позволяет сразу начать зарабатывать, что обычно экономит три-четыре года до выхода на сопоставимые объемы в случае развития через представительство, которому требуется постепенный набор клиентской базы и построение бренда, поясняет он.

Embee похожа на Softline по структуре выручки, обе компании зарабатывают на продаже лицензионного софта, консалтинговых проектах и облачных сервисах, отмечает гендиректор компании «Аванпост» Андрей Конусов. По его мнению, покупка усилит Softline на мировом рынке и станет одной из точек роста бизнеса для нее в ближайшие годы. В 2016 году Softline провела похожую сделку в Бразилии, купив там компанию Compusoftware, что соответствует стратегии по продвижению в разных странах облачных сервисов Microsoft, отмечает руководитель Mail.Ru Cloud Solutions Илья Летунов. Индия — один из крупнейших в мире IT-рынков с квалифицированными, но недорогими специалистами со знанием английского языка, поэтому создание местного подразделения позволит Softline запустить оказание облачных услуг по всему миру, полагает Илья Летунов.

Индийский рынок облачных сервисов растет быстрее российского — минимум на 40–50% в год, отмечает основатель и управляющий партнер Da Vinci Capital Management Олег Железко. В России за первое полугодие 2020 года спрос на рынке облачных услуг, по оценке «ТМТ Консалтинга», вырос на 30% год к году. Драйверами для роста облачных услуг на индийском рынке, по мнению Олега Железко, выступают как численность населения страны, превышающая 1,3 млрд человек, так и большое количество бизнеса. На сегмент, по словам эксперта, также положительно влияет происходящий в последние годы массовый переход от пиратского софта к облачным решениям.

Юлия Степанова