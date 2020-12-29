ПО заграницам не дается

В 2020 году снизилось присутствие российских софтверных компаний за границей: около 42,5% компаний работают на рынке США и 39,4% — Европы, хотя годом ранее обе доли превышали 50%. На время пандемии IT-бизнес отказался от затрат на зарубежный персонал и продвижение на западных рынках. Но компании по-прежнему привлекают разработчиков, которые хотят наращивать присутствие в развивающихся странах Азии, Африки и Южной Америки.
В 2020 году российские разработчики софта снизили присутствие за рубежом: если в 2019 году 58,3% компаний присутствовали на рынке США и 51,4% — на рынке Европы, то в 2020 году таких компаний стало 42,5% и 39,4% соответственно, следует из результатов опроса отраслевой ассоциации «Руссофт», с которыми ознакомился “Ъ”.
Наиболее перспективными же для выхода в 2021 году российские софтверные компании в опросе назвали рынки Франции, Бразилии и Японии.
Выход на зарубежные рынки — длительный и затратный процесс: надо вкладывать деньги в открытие представительства, в сотрудников, узнавание бренда, и только через длительный период эти инвестиции начинают приносить доход, говорит гендиректор компании «Аванпост» Андрей Конусов.
Как правило, модель работы российских компаний на зарубежных рынках предусматривает наличие отдела продаж в стране заказчика в сочетании с разработкой и внедрением, которые находятся в России, рассказывает исполнительный директор Naumen Игорь Кириченко. При этом существенная часть затрат приходится на зарубежный персонал, который обычно в 2–3,5 раза дороже, чем российский, указывает он.
В условиях пандемии у многих зарубежных клиентов нет необходимости для физического присутствия отдела продаж или руководителя проектов от подрядчика на территории клиента, 90% вопросов решаются удаленно, поэтому логично, что в этих условиях многие компании оптимизировали свои издержки, рассуждает господин Кириченко.
Заниматься в этих условиях международной экспансией тем, кто не начал это делать до кризиса, довольно сложно и требует тщательной фокусировки, поясняет он. С другой стороны, добавляет эксперт, российский IT-рынок составляет только 1,5% от мирового, поэтому потенциал для развития за рубежом остается очень большой.
Опрошенным “Ъ” компаниям для экспансии наиболее интересны развивающиеся рынки. Так, гендиректор разработчика пакета «МойОфис» компании «Новые облачные технологии» (НОТ) Дмитрий Комиссаров в интервью “Ъ” 27 октября отмечал рынки африканских стран с точки зрения доверия к российскому софту. НОТ ведет переговоры с 26 странами континента, а для дальнейшей экспансии рассматривает также Латинскую Америку.
Для разработчика технологии распознавания лиц NtechLab приоритетные регионы — Ближний Восток, Латинская Америка, Юго-Восточная Азия, где уже удалось занять достаточно прочные позиции, в целом в 2021 году планируется заметно усилить международную составляющую бизнеса, рассказал гендиректор компании Андрей Теленков.
Он объясняет это тем, что уровень конкуренции там ниже, чем на развитых западных рынках, а емкость и потенциал в несколько раз выше. Кроме того, многие из этих стран заведомо лояльны к российским софтверным компаниям, в том числе в силу геополитических факторов.