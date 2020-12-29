ПО заграницам не дается

В 2020 году снизилось присутствие российских софтверных компаний за границей: около 42,5% компаний работают на рынке США и 39,4% — Европы, хотя годом ранее обе доли превышали 50%. На время пандемии IT-бизнес отказался от затрат на зарубежный персонал и продвижение на западных рынках. Но компании по-прежнему привлекают разработчиков, которые хотят наращивать присутствие в развивающихся странах Азии, Африки и Южной Америки.

В 2020 году российские разработчики софта снизили присутствие за рубежом: если в 2019 году 58,3% компаний присутствовали на рынке США и 51,4% — на рынке Европы, то в 2020 году таких компаний стало 42,5% и 39,4% соответственно, следует из результатов опроса отраслевой ассоциации «Руссофт», с которыми ознакомился “Ъ”.

В 2021 году по крайней мере часть компаний надеются вернуться на эти рынки: 45,5% планируют работу на рынке США и 42,4% — в Европе.

Наиболее перспективными же для выхода в 2021 году российские софтверные компании в опросе назвали рынки Франции, Бразилии и Японии.

Выход на зарубежные рынки — длительный и затратный процесс: надо вкладывать деньги в открытие представительства, в сотрудников, узнавание бренда, и только через длительный период эти инвестиции начинают приносить доход, говорит гендиректор компании «Аванпост» Андрей Конусов.

Скорее всего, в 2020 году у компаний просто не было денег, чтобы тратить их на развитие за рубежом, либо они решили сохранить их как резерв на будущее, рассуждает он.

Как правило, модель работы российских компаний на зарубежных рынках предусматривает наличие отдела продаж в стране заказчика в сочетании с разработкой и внедрением, которые находятся в России, рассказывает исполнительный директор Naumen Игорь Кириченко. При этом существенная часть затрат приходится на зарубежный персонал, который обычно в 2–3,5 раза дороже, чем российский, указывает он.

В условиях пандемии у многих зарубежных клиентов нет необходимости для физического присутствия отдела продаж или руководителя проектов от подрядчика на территории клиента, 90% вопросов решаются удаленно, поэтому логично, что в этих условиях многие компании оптимизировали свои издержки, рассуждает господин Кириченко.

Ситуация такова, что сейчас 100% ресурсов российских IT-компаний с легкостью может поглотить внутренний рынок, уверен гендиректор компании «Рексофт» Александр Егоров.

Заниматься в этих условиях международной экспансией тем, кто не начал это делать до кризиса, довольно сложно и требует тщательной фокусировки, поясняет он. С другой стороны, добавляет эксперт, российский IT-рынок составляет только 1,5% от мирового, поэтому потенциал для развития за рубежом остается очень большой.

Опрошенным “Ъ” компаниям для экспансии наиболее интересны развивающиеся рынки. Так, гендиректор разработчика пакета «МойОфис» компании «Новые облачные технологии» (НОТ) Дмитрий Комиссаров в интервью “Ъ” 27 октября отмечал рынки африканских стран с точки зрения доверия к российскому софту. НОТ ведет переговоры с 26 странами континента, а для дальнейшей экспансии рассматривает также Латинскую Америку.

Для разработчика технологии распознавания лиц NtechLab приоритетные регионы — Ближний Восток, Латинская Америка, Юго-Восточная Азия, где уже удалось занять достаточно прочные позиции, в целом в 2021 году планируется заметно усилить международную составляющую бизнеса, рассказал гендиректор компании Андрей Теленков.

В ближайшие годы наибольший интерес у российских софтверных компаний будут вызывать Южная Америка, Индия, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, Африка, согласен директор управления продаж продуктов и сервисов Softline Александр Рожков.

Он объясняет это тем, что уровень конкуренции там ниже, чем на развитых западных рынках, а емкость и потенциал в несколько раз выше. Кроме того, многие из этих стран заведомо лояльны к российским софтверным компаниям, в том числе в силу геополитических факторов.

Юлия Степанова