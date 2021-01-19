Правительство планирует повысить утилизационный сбор на автомобили на 25%

Минпромторг разработал проект постановления правительства о повышении ставок утилизационного сбора на легковые автомобили и грузовики в России на 25%. Согласно документу на портале проектов нормативных правовых актов, базовая ставка на легковые машины вырастет с 20 тыс. до 25 тыс. руб., тяжелых грузовиков и прицепов — со 150 тыс. до 187,5 тыс. руб. Сроки повышения утильсбора в документе не указываются.

«Дополнительные поступления в федеральный бюджет позволят в том числе продолжить реализацию в 2021 году программ стимулирования спроса на автомобильную технику, таких как льготное автокредитование, льготный лизинг и скидка на газомоторную технику»,— говорится в пояснительной записке к документу.

В правительстве ожидают, что повышение утильсбора не вызовет роста цен на автомобили российского производства, потому что его компенсируют величением господдержки программ стимулирования спроса.

Впервые утильсбор ввели в 2012 году. Его итоговая сумма зависит от коэффициента, который применяется для конкретного автомобиля. Для тех, кто локализовал производство, предусмотрены субсидии. О возможном повышении утильсбора “Ъ” сообщал в ноябре 2020 года.

О том, отразится ли увеличение сбора на стоимости автомобилей, читайте в материале “Ъ” «Утильсбор на автомобили может вырасти на 30%».