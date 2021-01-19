Муниципалы предложили запретить лошадиные прогулки в центре Петербурга

Муниципальный совет МО «Владимирский округ» 3 февраля рассмотрит возможность направить законодательную инициативу коллегам из Заксобрания Петербурга. Они намерены зарегламентировать катание на лошадях в городе, а в центральной его части — полностью запретить. Об этом “Ъ-СПб” рассказала депутат Ксения Лаврова, которая и инициировала законопроект.

Госпожа Лаврова уточнила, что идея уже поддержана фракцией «Справедливая Россия», которая займется ее продвижением в ЗакСе. В проекте (имеется в распоряжении “Ъ-СПб”) указан перечень документов, которыми должны обладать владельцы или их доверенные представители. В числе прочего это будет свидетельство юрлица, оказывающего услугу, и ветеринарная справка для животного. Перед каждой поездкой должна будет проводиться проверка инвентаря, а также наличия всего необходимого для уборки экскрементов.

Кроме того, законопроектом определен перечень мест, в которых катание на лошадях в Петербурге будет запрещено. Речь идет обо всей территории Центрального района (за исключением Михайловского парка), территории Адмиралтейского района (за исключением Александровского сада), всей территории Василеостровского и Петроградского районов (за исключением Приморского парка Победы, ЦПКиО им. Кирова, ПКиО Каменный остров, Заячего острова и Ленинградского зоопарка).

Напомним, что в декабре прошлого года в Петербурге произошел резонансный случай, когда прогулочная лошадь откусила нос случайному прохожему при попытке ее покормить и погладить.

Олег Дилимбетов