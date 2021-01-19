Сторонников Алексея Навального в Казани предостерегли от проведения незаконных акций

В Казани сторонники Алексея Навального получили предупреждения МВД по Татарстану о недопустимости нарушения федерального закона о митингах. Об этом сообщила правозащитная организация «Апология протеста». Информацию «Ъ» подтвердили в казанском штабе оппозиционного политика.

В частности, МВД заявило, что для проведении акции необходимо подавать уведомление чиновникам за 10-15 дней до события. В противном случае сторонники политика будут привлечены к ответственности согласно российскому законодательству.

В свою очередь казанский штаб Алексея Навального распространил в соцсетях информацию, что намерен провести шествие 23 января в центре города. В штабе заявили, что имеют «право устраивать мирные шествия согласно Конституции». Уведомление в мэрию Казани не подавалось.

Напомним, Алексей Навальный был задержан 17 января на паспортном контроле в Шереметьево, куда он прилетел из Берлина после реабилитации от предполагаемого отравления. Вчера его заключили под стражу за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше».

23 января акции в поддержку Алексея Навального запланированы в нескольких десятках городов России. Вчера в Казани прошли одиночные пикеты за освобождение политика.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"