«Банк для хипстеров» попрощался с клиентами

Рокетбанк, ориентированный на молодых предпринимателей и стартаперов, объявил о своем окончательном закрытии. За последние годы финтех-сервис сменил несколько владельцев. Сейчас он принадлежит группе Qiwi. О намерении материнской компании свернуть это направление стало известно еще прошлой весной, когда на актив не удалось найти покупателя. Почему не выстрелил проект Рокетбанка? И как отреагировало банковское сообщество? Выяснял Григорий Колганов.

В 2013 году он задумывался как «банк с человеческим лицом»: никаких банкоматов и отделений, все операции только в смартфоне, плюс неформальный диалог с клиентом в приложении и соцсетях. Рокет разыгрывал носки, iPhone, путевки и даже Tesla, сам участвовал в регатах и принимал кексы в подарок от признательных пользователей. Будто он и не был банком вовсе.

И, по сути, это действительно так — Рокет не имел лицензии ЦБ. «Получить ее значило зарыть в землю $15 млн»,— объясняли основатели компании. Так, они выбрали другую стратегию: работать на мощностях крупного банка-партнера, использовать креативный маркетинг и пиар и создать максимально дружелюбное мобильное приложение. Такой подход вызывал большой интерес у рынка, но и скепсиса порождал немало, вспоминает финансовый журналист, бывший замглавного редактора портала Banki.ru Семен Новопрудский:

«Мы смотрели на Рокетбанк с любопытством, он производил хорошее впечатление. Носки с его логотипом носили многие финансовые журналисты.

Рокетбанк оказался естествоиспытателем: он пытался, не будучи полноценным банком, создать кредитную организацию только на основе клиентского сервиса и, как мне казалось, самых передовых на тот момент технологий.

Он вызывал скепсис по политэкономическим причинам: сама экономическая ситуация в России не очень способствует формированию продвинутого класса стартаперов и венчурных бизнесменов. Мне было не очень понятно, где они возьмут клиентов, чтобы расти».

Как шутят в соцсетях, значительный вклад в раскрутку Рокетбанка внес Олег Тиньков. Регулярные Twitter-перепалки банкира с сммщиками финтех-сервиса попадали в СМИ и, вероятно, привлекали новую аудиторию. Кстати, Тиньков пришел и в комментарии под постом Рокета о закрытии. «Облизывать клиента и постить мемы на конкурентов — это еще не бизнес»,— написал банкир, представившись бизнесменом из 90-х. Троллили Рокет и другие кредитные организации, в том числе и Альфа-банк. Но его президент Олег Сысуев все же сожалеет об уходе сервиса, который держал рынок в тонусе: «Рокетбанк в свое время был действительно очень сильным раздражителем. Он оказался на передовых рубежах современных технологий, хотя и не был серьезным основанием для рассмотрения его как чего-то, с чего можно было брать пример, копировать. Могло ли это закончиться успехом?

Думаю, что без серьезного партнера и стратегии, которая, безусловно, требует инвестиций, вряд ли можно было рассчитывать на успех.

Это такая вспышка пролетевшей звезды, но, к сожалению, она перестала сиять».

С партнерами Рокету не очень везло: он сотрудничал с банком «Интеркоммерц», пока у того не отозвали лицензию. Потом был банк «Открытие», но он попал под санацию. Последний, судя по всему, собственник сервиса — группа Qiwi — еще весной заявляла об убыточности банка: за первый квартал прошлого года Рокет ушел в минус на 660 млн руб., и шансов выйти в прибыль у него нет, признавали в материнской компании.

По мнению руководителя проекта Fintech Lab Антона Арнаутова, уход с рынка такого сервиса ознаменовал конец прекрасной эпохи, которая, правда, так и не успела начаться: «Важен даже не сам по себе Рокет. Да, они были пионерами, у них было все классно с СММ, внешней оболочкой, пользовательский опыт, была правильно таргетированная маркетинговая политика на определенный слой целевой аудитории. Но меня больше печалит другое, что в стране за последнее время новых банков практически не появлялось, а уж тем более продвинутых. И, наверное, можно говорить о каком-то конце периода, когда были надежды, что новых банков станет больше, что они начнут как-то развиваться».

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К весне прошлого года число клиентов Рокета приблизилось к 300 тыс. — не так уж и много для банка. Но известен он был далеко за пределами аудитории. В соцсетях известие об уходе сервиса вызвало диаметрально противоположную реакцию — от «лучший банк всех времен» до «надо было пять лет назад закрыть это недоразумение».