«Золотое яблоко» переформатирует свой магазин в ТЦ «Гермес Плаза» под нужды компании

Екатеринбургская сеть парфюмерии и профессиональной косметики «Золотое яблоко» планирует переоборудовать закрывшийся магазин в торговом центре «Гермес Плаза» на Малышева, 16.

Как рассказали “Ъ-Урал” в пресс-службе сети, магазин занимал 1,1 тыс. кв. м — торговые площади находятся в собственности сети.

«Магазин в ТЦ "Гермес Плаза" переформатируем под нужды компании. Часть магазина — 400 кв. м сдается, арендатора в данный момент нет»,— рассказали в пресс-службе «Золотого яблока». Там уточнили, что информации о переоборудовании площади, а точнее, что именно там появится пока нет.

Как писало издание The Village, головной офис «Золотого яблока» в Екатеринбурге с 2018 года находится также в этом торговом центре и занимает площадь 2 тыс. кв. м.