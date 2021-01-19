Магазин «Золотое яблоко» в торговом центре Екатеринбурга «Гермес Плаза» закрылся

Магазин парфюмерии и профессиональной косметики «Золотое яблоко» закрылся в торговом центре «Гермес Плаза» на Малышева, 16.

Информацию об этом “Ъ-Урал” подтвердили в администрации ТЦ. Там пояснили, что закрытие магазина произошло не по их вине и пока площадь, которую занимал магазин пустует.

Отметим, что сообщение о временно закрытии магазина появилось в Instagram сети 22 декабря 2020 года. Под постом пользователи стали писать о том, что сотрудники магазина сообщают о полном закрытии магазина в этом торговом центре. На это пользователям ответили, что «точной информации по возобновлению работы супермаркета пока нет».

На официальном сайте сети также значатся всего два магазина в городе: в ТРЦ «Пассаж» и универмаге Bolsoy.