В Дзержинске задержали директора центра патриотического воспитания

Директора центра патриотического воспитания «Отечество» в Дзержинске Людмилу Горшкову задержали по подозрению в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) при начислении зарплат сотрудникам. Нанесенный организации ущерб оценивается в 300 тыс. руб., сообщили в региональном следственном управлении СК.

По версии следствия, Людмила Горшкова в 2019-2020 годах указала ложные сведения в документах учета рабочего времени починенных, что позволило ей похитить 300 тыс. руб.

«Подозреваемая задержана. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения»,— сообщили в СУ СК. Там добавили, что провели обыски в центре патриотического воспитания и изъяли необходимую для следствия документацию.

Законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Анастасия Еремина