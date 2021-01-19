В Сочинском нацпарке нашли нарушения после новогодних пожаров

Росприроднадзор и прокуратура Сочи провели проверку соблюдения мер противопожарной безопасности в Сочинском национальном парке в связи с пожарами во время новогодних праздников. Были выявлены существенные нарушения, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Росприроднадзора в Instagram.

«Было установлено, что планирование и исполнение мер пожарной безопасности в национальном парке проводится на низком уровне. Кроме того, в план тушения лесных пожаров включена недостоверная информация по противопожарному обустройству территории, относящейся к лесничеству»,- говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что в январе в границах национального парка произошло восемь лесных низовых пожаров. Ранее территориальное управление ведомства уже выявляло аналогичные нарушения, но руководство нацпарка их не устранило. Парк получил предписание привести свою деятельность в соответствие с противопожарными требованиями.

Как писал “Ъ-Кубань”, МВД возбудило уголовное дело после новогодних пожаров в Сочи. С начала 2021 года в Сочи произошло около 20 природных пожаров, по данным противопожарных служб, при каждом из возгораний сыграл роль человеческий фактор. Ранее были установлены личности пятерых граждан, которые спровоцировали горение лесной подстилки в лесах Адлерского и Лазаревского районов.

Виктория Колганова