Установлены личности пятерых поджигателей сочинских лесов

Личности граждан, которые спровоцировали горение лесной подстилки в лесах Адлерского и Лазаревского районов установлены, сообщает «Кубань 24» со ссылкой на слова начальника управления по городу Сочи ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Сергея Скрыльникова.

«Это пять человек. С ними работают следственные органы. Ответственность может быть вплоть до уголовной», — рассказал господин Скрыльникова.

Ранее мэр курортного города Алексей Копайгородский заявил в соцсетях, что в числе причин, вызвавших пожары, есть и намеренный поджог. «По каждому факту работает следственная группа, которая установит точные причины произошедшего. Но уже на данный момент доподлинно известно, что не обошлось без намеренных поджогов. Те, кто совершает подобные действия, - преступники, и отвечать за содеянное им придется по всей строгости закона», - написал он.

Ранее “Ъ-Кубань” писал, что сотрудники правоохранительных органов Туапсе нашли шестерых подростков, из-за которых, по предварительным данным, 30 декабря начался лесной пожар. Площадь возгорания составила 1,2 га. Причина пожара – использование пиротехники.

В Сочи на данный момент продолжается тушение лесных пожаров. В лесах курортной столицы действуют два очага возгорания. Лесная подстилка горит в ауле Лыготх и в п. Дагомыс. Площадь открытого горения в обоих очагах составляет по 100 м2.

Андрей Ульченко