МВД возбудило уголовное дело после новогодних пожаров в лесах Сочи

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту природных пожаров, произошедших на территории Сочи в новогодние праздники. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УВД курорта.

По данным издания, уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). Сейчас сотрудники МВД изучают видеозаписи из соцсетей, в т.ч. ту, где мужчина при помощи горючей жидкости поджигает траву. Кроме того, полицейские устанавливают личности причастных к пожарам.

Также в УВД заявили, что в Сочи завели 13 административных дел в отношении жителей курорта, которые чистили свои участки, выжигая траву.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ранее полиция установила личности граждан, которые спровоцировали горение лесной подстилки в лесах Адлерского и Лазаревского районов. Речь идет о пяти жителях Сочи. Сейчас с ними работают следственные органы.

Глава Сочи Алексей Копайгородский 5 января заявил в соцсетях, что в числе причин, вызвавших пожары, есть и намеренный поджог.

«По каждому факту работает следственная группа, которая установит точные причины произошедшего. Но уже на данный момент доподлинно известно, что не обошлось без намеренных поджогов. Те, кто совершает подобные действия, - преступники, и отвечать за содеянное им придётся по всей строгости закона», – отмечал мэр курорта.

Кроме того, 4 января полиция установила личности шестерых подростков, из-за которых, по предварительным данным, 30 декабря начался лесной пожар в Туапсинском районе.

С начала 2021 года в Сочи произошло около 10 природных пожаров. Противопожарные службы заявляли, что во всех случаях причиной возгораний стал человеческий фактор.

Алексей Белянин