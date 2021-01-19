В Саратовской области на реализацию нацпроектов направили 22 млрд рублей

В Саратовской области по нацпроектам и госпрограммам запланированы мероприятия в 2021 году с общим объемом финансирования более 40 млрд руб. В том числе по нацпроектам — на 22 млрд руб., и по госпрограммам — на 18,7 млрд руб. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Так, по программе модернизации первичного звена здравоохранения запланировано строительство новых медицинских объектов. В сфере образования построят девять детских садов на 1420 мест, обустроят 68 центров «Точки роста» и восемь мастерских профподготовки учащихся. Также намечено отремонтировать 14 спортзалов сельских школ, обновить материально-технической базу 154 образовательных учреждений.

«В АПК на реализацию мероприятий двух нацпроектов будет направлено 283 млн руб., по программе комплексного развития сельских территорий — 230 млн руб. На мероприятия по благоустройству муниципалитетов — порядка 800 млн руб. Кроме того, в 2021 году на меры соцподдержки населения будет направлено 29,1 млрд руб.», — уточнили в правительстве.

Мария Шахрай