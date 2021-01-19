Место рассмотрения дела в отношении бывшей волгоградской судьи определит четвертый кассационный суд

Волгоградский областной суд направил в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции вопрос об изменении подсудности бывшей председателю Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, постановление о направлении дела в кассацию подписано 19 января в связи с тем, что госпожа Добрынина участвовала в конкурсе на замещение должности председателя суда региона и возможно в связи с этим ее влияние в органах судейского сообщества Волгоградской области.

Ранее от рассмотрения уголовного дела в отношении нее отказался Дзержинский районный суд. Юлия Добрынина подозревается в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие считает, что она пыталась получить 2,5 млн руб. от жены волгоградского предпринимателя совладельца гостиничного комплекса «Сосновый бор» Владимира Зубкова за принятие в пользу ответчика решения в гражданском производстве по иску администрации Волгограда о сносе гостиницы.

Ъ-Средняя Волга