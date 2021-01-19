Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о том, как раньше использовали растение.

Сегодня путешествие в глубину веков к самым корням укропа! Хотя поначалу корни никого не интересовали. Древние греки дарили букеты растения своим возлюбленным. Ни одни цветы не пахли так крепко и приятно, как эта чудо-трава! Есть версия, что первые венки спортивным победителям были тоже из укропа. Но они слишком быстро вяли и потому их заменили на венки из лавра и оливы.

Спорная история, однако в медицине укроп активно применяли и древние египтяне, и греки, и римляне. В общем, относились к растению весьма и весьма уважительно. Греки вообще считали, что аромат укропа способен защитить от злых духов, изгнать их из дома и даже из человеческого тела. Гиппократ в своих трактатах рассматривал пользу укропа, как универсального лекарства. А Ибн Сина, он же Авиценна, считал его незаменимым при икоте (недуге в те времена считавшимся очень серьезным и опасным).

Так из Греции укроп попал в Рим и потом перекочевал в Византию, вот там он обрел небывалую популярность. В VIII-XI веках в Византии была составлена сельскохозяйственная энциклопедия, куда вошел целый раздел о его выращивании. Там же впервые из укропа стали изготавливать масла и стали впервые применять его в виноделии. На Руси укроп появился благодаря кочевникам в виде семян в V-VI веках.

Сначала его выращивали в монастырях, а во время постов применяли, дабы сдобрить пищу, придать ей аромат. Но есть, конечно, и другая история, более приключенческая что ли. Дескать, давным-давно отбили наши вояки у турок обоз и нашли там несколько мешков с сушеным укропом, и стали служивые добавлять его в однообразную армейскую пищу. Потом и до знатных горожан приправа дошла, и до простого люда. И на мой взгляд, одна история другой никак не мешает. Даже наоборот!