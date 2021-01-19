Nissan сделает новый Qashqai гибридом

Компания Nissan сделает кроссовер Qashqai нового поколения, который представят в 2020 году, исключительно гибридной моделью.

Как сообщает японский автопроизводитель, на европейском рынке модель представят с двумя силовыми установками. «Мягким» гибридом на основе бензинового турбомотора 1.3 DiG-T и 12-вольтовым стартер-генератором с небольшой литий-ионной батареей. Такой агрегат будет доступен в вариантах со 140-сильным турбомотором, 6-ступенчатой механической коробкой передач и передним приводом, а также со 160-сильным двигателем, вариатором и опциональным полным приводом.

Появится и силовая установка e-Power, в которой 157-сильным полуторалитровый бензиновый турбомотор с переменной степенью сжатия выступает в роли генератора для 190-сильного электромотора, являющегося основным источником тяги.

Дата премьеры нового Nissan Qashqai пока не названа, но в продажу на европейском рынке кроссовер поступит уже весной 2021 года (модификация с мотором e-Power выйдет только в 2022 году). Сроки появления модели в России, где налажена локальная сборка автомобиля, не определены.