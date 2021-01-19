Муниципальный долг Удмуртии вырос за декабрь на 122,42 млн рублей

На 1 января 2021 года муниципальный долг муниципалитетов Удмуртии составил 6,89 млрд руб. Это на 122,42 млн руб. больше показателя начала декабря 2020 года, сообщает пресс-служба минфина республики.

Доля коммерческих кредитов составила 94% от объема долга или 6,47 млрд руб., их значение за месяц выросло на 186,72 млн руб. Доля бюджетных кредитов составила 6% или 423,6 млн руб., что на 64,3 млн руб. меньше, чем в начале декабря 2020 года. Просроченная задолженность по муниципальному долгу отсутствует.

«Муниципальным образованиям республики в 2020 году были предоставлены бюджетные кредиты из бюджета Удмуртии на сумму 391,4 млн руб. по ставке 0,1 % годовых. В 2020 году из бюджета региона муниципальным образованиям предоставлялась финансовая помощь на компенсацию уплаченных процентов по коммерческим кредитам»,— подчеркнули в минфине.