Автомобильный рынок ЕС пережил худший год в своей истории

Продажи автомобилей в ЕС по итогам 2020 года сократились на 23,7%, сообщает Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA). Это самое серьезное падение рынка за всю историю ведения статистики (с 1990 года). Всего за год было продано 9,94 млн авто.

За весь минувший год положительная динамика продаж по отношению к 2019 году была зафиксирована лишь в одном месяце — в сентябре. В период между двумя волнами распространения COVID-19 продажи в ЕС выросли на 3,1% по сравнению с предыдущим годом.

В декабре продажи в ЕС сократились на 3,3%, при этом четыре крупнейших рынка показали очень разные результаты. Так, в Италии и Франции продажи упали на 14,9% и 11,8% соответственно, в Испании они оказались примерно на том же уровне, что и в декабре 2019 года, а в Германии было продано на 9,9% больше автомобилей, чем годом ранее.

Впрочем, по итогам всего 2020 года все без исключения страны ЕС зафиксировали двузначное падение продаж. Среди крупных рынков Испания зафиксировала самое серьезное падение спроса на новые автомобили — на 32,3%. В Италии продажи просели на 27,9%, во Франции — на 25,5%, а в Германии — на 19,1%. В Великобритании, уже не входящей в ЕС, за год было продано 1,63 млн авто, что на 29,4% хуже показателя 2019 года.

Лидером на европейском автомобильном рынке по-прежнему остается VW Group, которая за минувший год только укрепила свое положение. Теперь доля немецкого автоконцерна составляет 25,6% (против 24,9% в 2019 году). На втором месте расположился PSA Group (15,2% против 16,4% годом ранее). Таким образом, отставание французского концерна от VW за год заметно увеличилось. Но по итогам 2020 года у PSA будут все шансы вплотную приблизиться к лидеру — уже с января нынешнего года в отчетах будет фигурировать новый концерн Stellantis, родившийся в результате объединения PSA Group и FCA Group. Доля последнего на европейском рынке по итогам 2020 года составила 6,6% — это пятый показатель среди производителей. Тройку лидеров же в минувшем году замкнула Renault Group (11,5%).

Кирилл Сарханянц