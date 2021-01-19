В Татарстане подтвердили 80 новых случаев коронавируса

За сутки в Татарстане выявили 80 новых случаев COVID-19. Из них два оказались завозными, 88 — контактными. 31 человек доставлен в больницы, 59 получают лечение на дому. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с вирусом.

Среди заболевших — двое несовершеннолетних и 39 человек старше 60 лет. В Казани подтвердили 54 новых случая, в Набережных Челнах — шесть, в Альметьевском районе — пять, в Нижнекамском — четыре, в Высокогорском и Лениногорском — по три, в Алькеевском, Зеленодольском, Нурлатском и Сабинском — по два, в Азнакаевском, Актанышском, Арском, Бавлинском, Бугульминском, Менделеевском и Сармановском — по одному.

«На 19 января в Татарстане зарегистрировано 15 017 случаев COVID-19.Выздоровел за весь период 11 404, в том числе 72 за минувшие сутки», — отметили в штабе.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

"Ъ-Казань"