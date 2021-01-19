Детсад №276 в Ижевске закроют на ремонт с 25 января

С 25 января в Ижевске закроют на ремонт детский сад №276 по ул. Союзной. Работы планируют завершить не позднее 31 марта, сообщили “Ъ-Удмуртия” в пресс-служба городской администрации.

В здании планируют заменить инженерные сети, отремонтировать пол, заменить систему освещения и пожарную сигнализацию, а также провести штукатурно-малярные работы. Всех воспитанников детсада обеспечат местом в других учреждения с учетом пожелания родителей.

Отметим, ремонт в указанном соцобъекте начинали еще в 2019 году, но контракт расторгли из-за недобросовестности подрядчика. Недавно были объявлены новые торги. Средства на ремонт выделили за счет экономии от ранее проведенных аукционов.