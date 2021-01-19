На Кубани за сутки выявили 197 заболевших коронавирусом

По данным на 19 января 2021 года в Краснодарском крае выявили 197 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».

Общее количество подтвержденных случаев достигло 31 364. Продолжают лечение 8232 заболевших, выздоровели и выписаны 21 894, в т.ч. 277 — за последние сутки. По данным краевого минздрава, 123 больных в настоящее время находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, три пациента – на ЭКМО. Показатель заболеваемости в регионе оставил 552,6 случаев на 100 тыс. жителей.

Как сообщает оперативный штаб Кубани, среди новых заболевших выявлено 90 мужчин и 107 женщин, в т.ч. восемь детей. Больше всего заразившихся зарегистрировали в Краснодаре – 53 человека, в Сочи – 22, в Апшеронском районе – 13.

Кроме того, 10 подтвержденных диагнозов выявлено в Славянском районе, еще девять – в Туапсинском, восемь – в Геленджике, семь – в Красноармейском районе. По шесть новых случаев зафиксировано в Белореченском, Калининском и Крыловском районах. На пять заболевших больше стало в Выселковском и Ейском муниципалитетах. По четыре человека заразились в Анапе, Кавказском, Темрюкском, Тбилисском и Павловском районах.

Помимо этого, по три случая выявлено в Армавире, Абинском, Кущевском, Тихорецком, Новокубанском районах выявлено, по два – в Горячем Ключе, Тимашевском и Успенском районах. Еще по одному человеку заболели в Брюховецком, Динском, Курганинском, Отрадненском, Усть-Лабинском и Гулькевичском районах.

Всего, по данным на 19 января 2021 года, в России выявлено 21 734 случая COVID-19 в 85 регионах. Самое большое количество заболевших выявили в Санкт-Петербурге (3281), Москве (3115) и Подмосковье (1072). Меньше всего — в ЕАО (12), НАО (5) и на Чукотке (4).

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 18 января в Краснодарском крае выявили 200 новых случаев коронавируса — это максимальный показатель с начала пандемии. Общее число инфицированных в регионе с начала пандемии достигло 31 167. Выздоровели за сутки 249 человек (за все время 21 617), умерли с коронавирусом 18 пациентов (за все время – 1218).

Алексей Белянин