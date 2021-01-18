В Краснодарском крае впервые выявили 200 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Краснодарском крае зарегистрировано 200 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число инфицированных в регионе с начала пандемии достигло 31 167. Выздоровели за сутки 249 человек (за все время 21 617), умерли с коронавирусом 18 пациентов (за все время – 1218), сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации.

В Республике Адыгея 65 новых случаев коронавируса. За время пандемии общее число заболевших достигло 12 343 человека. Выздоровели 55 человек (за все время 10 329), ни одного летального случая не зарегистрировано (за все время – 106 человек).

За последние сутки в России 22 857 подтвержденных случаев COVID-19 в 85 регионах. В том числе выявлено активно 2504 (11%) без клинических проявлений. Нарастающим итогом зарегистрировано 3 591 066 случаев (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За последние сутки подтверждено 471 смерть (за весь период по России умерло 66 037 человек). За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 333 человека (за весь период – 2 978 764).

Дмитрий Михеенко