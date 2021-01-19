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Еще у 471 нижегородца выявили коронавирус

В Нижегородской области к 19 января число случаев заражения коронавирусом COVID-19 превысило 78,6 тыс., сообщили в оперштабе РФ. В том числе за последние сутки заболевание обнаружили у 471 нижегородца.

С начала пандемии в регионе коронавирусом переболели и выздоровели около 71 тыс. местных жителей, скончались более 1,9 тыс. граждан. Сейчас лечение получают 5,7 тыс. пациентов.

Всего в России за последние сутки выявили более 21,7 тыс. новых случаев заражения. За время пандемии коронавирус обнаружили у 3,6 млн россиян.

Анастасия Еремина


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