В Екатеринбурге организацию оштрафовали на 100 тыс. рублей за несогласованный ремонт в доме-памятнике

Свердловский областной суд оштрафовал на 100 тыс. руб. МКУ «Управление заказчика по капитальному ремонту» за несогласованный ремонт объекта культурного наследия, сообщили в пресс-службе суда.

Как рассказали в суде, в июне 2020 года специалист отдела госнадзора за объектами культурного наследия установил, что МКУ «Управление заказчика по капитальному ремонту» организовало несогласованный ремонт помещений на пятом этаже «Дома горсовета № 5 («Дом коммуна»)» на ул. Вайнера, 9А в Екатеринбурге, признанного объектом культурного наследия. Работы проводило ООО «Юнивест-Строй».

«Подрядчиком был осуществлен демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных и деревянных стен, потолков, разборка облицовки стен, разборка покрытий полов, облицовка стен гипсокартонными листами. Эти несогласованные работы создавали угрозу причинения вреда объекту культурного наследия, могли оказать негативное воздействие на предмет охраны», — пояснили в пресс-службе.

В связи с выявленными нарушениями Ленинский районный суд Екатеринбурга привлек МКУ «Управление заказчика по капитальному ремонту» к административной ответственности по ч.1 ст. 7.13 КоАП РФ (нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия) и оштрафовал на 200 тыс. руб.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, учреждение обжаловало его в Свердловском областном суде. Суд апелляционной инстанции согласился с выводами районного суда, однако счел, что штраф в размере 200 тыс. руб. носит неоправданно карательный характер, не соответствующий тяжести правонарушения. Свердловский облсуд оставил постановление Ленинского райсуда Екатеринбурга без изменений, снизив сумму административного штрафа до низшего предела —100 тыс. руб.

Илья Смирнов