На Ямале еще 115 человек заболели коронавирусом

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) за прошедшие сутки зарегистрировали 115 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил информационный центр по мониторингу заболевания. Еще один человек скончался.

По данным на 19 января, общее число инфицированных в округе составило 34 630 человек. Из них свыше 28 тысяч пациентов уже выздоровели, 365 человек скончались.

В России за прошедшие сутки зарегистрировано 21 734 новых случая заболевания COVID-19. С начала пандемии в стране диагноз подтвердился у 3 612 800 человек, более 2,9 млн пациентов выздоровели, 66 623 человека скончались.

Напомним, режим повышенной готовности на Ямале продлен до 1 марта. В регионе сохраняются режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями, а также масочный режим и социальная дистанция. Предприятия общественного питания с 23:00 до 06:00 часов могут работать только на вынос и дистанционно доставляют заказы. Кроме того, продлен запрет на работу ночных клубов.

Михаил Мананников