Ремонт теплотрассы на Васильевском острове завершится в обед 19 января

Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» продолжают ремонтные работы на сетях в Василеостровском районе. В настоящий момент они ликвидировали последствия технологического нарушения по адресу: улица Кораблестроителей, д.30. В общей сложности на аварийном участке было заменено более 20 м поврежденного трубопровода, сообщили в компании.

При этом была проведена дополнительная диагностика сети и обнаружен еще один потенциально ненадежный участок по адресу: Новосмоленская набережная, д.1 лит. И. Для предотвращения более серьезного технологического нарушения принято решение о замене части трубопровода. В зоне проведения работ обеспечена возможность подачи ГВС и тепла по резервной схеме.

Окончание ремонтных работ и перевод системы отопления в штатный режим запланированы на 14:00 вторника, 19 января, уточнили в «Теплостети СПб».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что коммунальная авария на Васильевском острове произошла 16 января. В результате разлива кипятка по проезжей части движение транспорта по улице Кораблестроителей было временно прекращено.