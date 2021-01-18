Аварийные работы на улице Кораблестроителей продлятся до 19 января

Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» продолжают выполнение ремонтных работ на поврежденном из-за коммунальной аварии трубопроводе по адресу: улица Кораблестроителей, д.30 в Василеостровском районе города. Они должны быть завершены к 05:00 вторника, 19 января, сообщили в пресс-службе компании.

Резервирование теплоснабжения возможно осуществлять путем замены теплоносителя из обратного трубопровода. Управляющим компаниям необходимо вести постоянный контроль за системами отопления, подчеркнули в «Теплосети СПб».

Авария на трубопроводе на улице Кораблестроителей произошла 16 января. В результате разлива кипятка по проезжей части движение транспорта по магистрали было временно прекращено.