В Краснодаре в 2020 году на 47% вырос спрос на покупку сельхозпредприятий

В Краснодаре по итогам 2020 года стали больше интересоваться покупкой сельхозпредприятий. Как сообщает пресс-служба сервиса «Авито», спрос на их покупку в минувшем году вырос на 47%.

Аналитики «Авито» исследовали ситуацию на рынке готового бизнеса России по итогам 2020 года. По их данным, в целом в России спрос на компании, работающие в сфере сельского хозяйства в прошлом году вырос на 31%.

На втором месте по количеству запросов оказалась строительная сфера: бизнес в этой категории стал востребованнее на 19%. В Краснодаре этот показатель оказался еще выше (+30% к уровню 2019 года). При этом строительные компании в краевом центре продавали на 19% чаще, чем в 2019 году.

Кроме того, в кубанской столице был высок спрос на предприятия, работающие в сфере услуг. Так, доля компания из этой категории в общем запросе по региону составила 29%. Востребованы также оказались торговые предприятия — 24%, на общепит пришлось 16%.

Доля производственных компаний в спросе по региону составила около 8%, а спрос на них вырос на 5%. Интерес к предприятиям, работающим в сфере развлечений увеличился в 2020 году в Краснодаре на 7%, а в Сочи — на 22%. Кроме того, на 6 и 11% соответственно выросло количество объявлений о продаже готового бизнеса в сфере развлечений.

Несмотря на то, что в в целом по РФ в 2020 году интернет-магазины выставляли на продажу на 23% реже, чем годом ранее, в Краснодаре спрос на этот сегмент бизнеса вырос на 4%.

По данным «Авито», в Краснодаре сельскохозяйственные компании продавали в среднем за 104 тыс. руб., производственные предприятия выставляли в среднем за 1,25 млн руб., а компании из сферы общепита можно было приобрести в среднем за 700 тыс. рублей. Интернет-магазин в 2020 году продавали в среднем за 50 тыс. руб., строительные компании стоили в среднем 400 тыс. руб., бизнес из сферы услуг и торговли обходились покупателям в 365 и 450 тыс. руб. соответственно, а предприятия из области развлечений – в среднем 850 тыс. руб.

В целом, россияне стали реже продавать готовый бизнес, чем в 2019 году, отмечает пресс-служба сервиса. По данным аналитиков «Авито», это свидетельствует о том, что, несмотря на стихийно возникший кризис, большая часть предпринимателей России заняли выжидательную позицию. В целом по стране количество объявлений о продаже готовых предприятий на «Авито» стало на 13% меньше, чем год назад.

Алексей Белянин