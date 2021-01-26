Россия и Индия соединяют континенты

2021 год должен стать важным этапом в реализации проекта Международного транспортного коридора Север—Юг (МТКСЮ). Несмотря на пандемию коронавируса, государства Евразии стремятся к оживлению контактов и более тесному деловому сотрудничеству, приоритетом которого станет развитие торговли на евразийском пространстве. Реализация амбициозного проекта МТКСЮ, в котором особую роль играют Россия и Индия, позволит соединить континенты полноценным транспортным коридором, идея которого обсуждается уже 20 лет.

Завершившийся 2020 год подвел промежуточные итоги реализации проекта Международного транспортного коридора Север—Юг, о котором в большой Евразии впервые заговорили на рубеже ХХ–ХХI веков, уже тогда всерьез задумавшись о будущей «альтернативе Суэцкому каналу». На новом этапе своего развития отсчитывающий третье десятилетие проект МТКСЮ имеет все шансы стать еще одним локомотивом интеграции на евразийском пространстве.

Напомним, что разработка МТКСЮ началась ровно 20 лет назад — в 2000 году, который также вошел в историю как год подписания Декларации о привилегированном стратегическом партнерстве между Россией и Индией.

Проект МКТСЮ инициировали три государства — Россия, Индия и Иран. Их стратегическая идея состояла в том, чтобы соединить Индийский океан и Персидский залив с Каспийским морем через Иран и обеспечить маршрут в страны Северной Европы через территорию России.

В дальнейшем число участников проекта МТКСЮ было расширено и достигло 14, включив Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Турцию, Украину, Белоруссию, Оман, Сирию и Болгарию (в качестве наблюдателя).

Сегодня идущие в Европу грузы из Индии (Мумбай) доставляются морем в российский Санкт-Петербург за 40 дней. Между тем тестовый рейс по коридору МТКСЮ показал, что новый транспортный маршрут из Индии в Россию через Иран и Азербайджан будет в два раза быстрее пути через Суэцкий канал — немногим более 20 дней. При этом стоимость перевозки должна сократиться почти на 30%.

Проект предусматривает использование железных дорог, автобанов и морских путей, и в его реализации уже сделано немало на пути к полномасштабному запуску.

Так, российская сторона проложила 50-километровую железнодорожную ветку к морскому порту Оля (Астраханский регион), принимающему различные контейнеровозы и задействованному в МТКСЮ.

Это позволило завершить формирование железнодорожной части МТКСЮ на российской территории.

Ссылаясь на опыт работы других подобных проектов транзитных транспортных коридоров, Москва исходит из того, что по территории Российской Федерации регулярно перемещаются тысячи контейнеров из Азии в Европу, в связи с чем возникает растущая необходимость в развитии каналов для перемещения грузов из Южной, Юго-Восточной и Западной Азии в страны Старого Света.

В свою очередь, результаты исследований, проведенных Федерацией ассоциации грузоперевозчиков Индии после организованного в 2014 году тестового рейса по маршруту МТКСЮ, оказались весьма обнадеживающими.

Исследование показывает, что быстро растущая индийская экономика заинтересована в скорейшем полномасштабном запуске МКТСЮ, который в перспективе может быть продолжен из Калининграда в европейские страны.

Авторы доклада, подготовленного Консалтинговым агентством МГИМО «Евразийские стратегии» в рамках исследовательского проекта «Международная политика и логистические коридоры будущего» (руководитель — Андрей Сушенцов), отмечают, что особую роль в реализации транспортного мегапроекта, призванного соединить Восток и Запад, играет Индия. Российские исследователи обращают внимание на то, что Международный транспортный коридор Север—Юг (МТК Север—Юг) не существует в качестве единого, интегрированного комплекса. Он представляет собой отличающиеcя по ряду параметров транспортные системы нескольких государств с различными таможенными режимами и шириной колеи железных дорог. В связи с этим каждая из стран «большой четверки», или квартета МТКСЮ,— Россия, Индия, Иран, Азербайджан — играет в нем свою партию.

«Объемы международных перевозок увеличиваются каждый год,— напоминает посол Азербайджана Полад Бюль-Бюль оглы.— Создание нового транспортного коридора откроет дополнительные возможности для всех стран, заинтересованных в расширении сотрудничества в регионе. Это уникальный шанс, и его нужно использовать. МТКСЮ сродни новому Великому Шелковому пути».

Между тем авторы исследования МГИМО «Евразийские стратегии» приходят к выводу, что запуск маршрута как единого целого во многом зависит от позиции и активности Индии. Они указывают, что пока Китай, заинтересованный в росте возможностей экспортных поставок в Европу, развивает широтные маршруты, Индия рассматривает меридиональные маршруты.

Именно растущие объемы экспорта двух ведущих экономических держав Азии создают экономическую целесообразность для развития новых евразийских транспортных маршрутов, альтернативных морским поставкам через Суэцкий канал.

В абсолютных цифрах за последние десять лет экспорт Индии в Европу почти удвоился. Если в 2008 году он составлял почти $29 млрд, то к началу 2019-го достиг $45,6 млрд.

В первую очередь Индия заинтересована в развитии МТКСЮ в направлении из Ирана на северо-восток, в страны Центральной Азии для расширения своего стратегического присутствия в регионе. Самое же главное: Индия готова финансировать строительство транспортной инфраструктуры в Иране и управлять построенными на его территории объектами.

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Индия уже вложила в проект около $2,1 млрд, из которых $0,5 млрд пошло на строительство порта в иранском Чабахаре, еще $1,6 млрд — на реконструкцию железнодорожного пути до Захедана на афганской границе.

При этом Индия планирует увеличивать инвестиции в проект МТКСЮ и впредь. Ее инфраструктурные планы указывают на особую заинтересованность в развитии восточного коридора МТК Север—Юг, в частности строительстве железной дороги на северо-восток Ирана, в сторону Центральной Азии.

При наличии твердой политической воли стран-участниц к скорейшему осуществлению проекта остается решить некоторые вопросы, связанные с развитием инфраструктуры и организацией логистики, чтобы обеспечить свободное перемещение грузов по МТКСЮ. Как и налаживание качественной и недорогой логистики коридора, необходимо решить проблему унификации документации и страховки, гарантирующих неприкосновенность и сохранность товаров на всем пути их следования.

Кроме того, эксперты считают целесообразным создание единого логистического центра МТКСЮ.

Еще одна проблема, требующая решения,— недостаточная информированность потенциальных участников о преимуществах использования МТКСЮ.

Весьма символично, что проект МКТСЮ — важный шаг на пути реализации идеи российского президента Владимира Путина о создании большой Евразии, которая во многом перекликается с идеями многостороннего делового партнерства между Востоком и Западом, высказываемыми премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В связи с этим особое значение для реализации проекта МТКСЮ имеют предпринятые в последние годы конкретные совместные шаги Москвы и Дели.

Среди них — организованная Индией в Мумбае в июне 2015 года конференция, которая собрала потенциальных экспортеров, грузоперевозчиков, таможенных агентов, представителей судоходных компаний из всех стран, причастных к проекту МТКСЮ.

А в декабре того же года в Астрахани состоялась встреча представителей таможенных властей заинтересованных сторон на экспертном уровне.

Вскоре после этого, в сентябре 2016 года, на полях Морского саммита в Мумбае прошла встреча ключевых партнеров по МТКСЮ. В Мумбае представители таможенных служб из Азербайджана, Индии, Ирана и Российской Федерации обсудили проект координационного таможенного документа.

По мнению председателя Совета Фонда развития и поддержки дискуссионного клуба «Валдай» Андрея Быстрицкого, комментирующего динамику развития МТКСЮ, «отношения Севера и Юга выглядят более человечными и конструктивными, так как между ними нет никакого политического противостояния».

В связи с этим для реализации проекта не должно быть каких-либо геополитических или политических препятствий.

Тем более что, несмотря на охватившую мир в 2020 году пандемию коронавируса, ведущие страны сразу нескольких соседних регионов готовы торговать, диверсифицировать экспорт и привлекать инвестиции. В этой ситуации МТКСЮ может стать символом развивающегося евразийского экономического пространства, соединяющего Индию, Россию и Европу.

«Теперь главная задача — наладить диалог с бизнесом, развеять все сомнения предпринимателей, убедить их в том, что новый транспортный коридор позволит им переправлять товары быстрее и дешевле»,— пояснил “Ъ” старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников.

«Что касается России и Индии,— добавляет эксперт,— то налаживание грузоперевозок по МТКСЮ может стать реальным ускорителем двусторонней индийско-российской торговли».

Хорошо известна крылатая фраза знатока и ценителя Индии Редьярда Киплинга: «О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут…» Однако в эпоху глобализации пути к взаимодействию когда-то несоединимого намечают транспортные артерии, подобные МТКСЮ, в которых должны быть экономически заинтересованы и Север, и Юг, и Запад, и Восток.

Павел Белов