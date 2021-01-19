Элитная недвижимость в Петербурге за год может подорожать еще на 8-12%

Средняя стоимость квадратного метра премиального жилья в Петербурге за прошедший год выросла на 16,3% — с 349,35 тыс. до 406,19 тыс. рубле. Об этом свидетельствуют данные аналитиков застройщика «Альфа Фаберже». При этом динамика цен была неоднородной — в отдельных проектах зафиксирован рост до 40%. В других, наоборот, квартиры продавались с дисконтом в 7-10%. Эксперты ожидают, что тенденция к росту стоимости «элитки» сохранится на протяжении всего 2021 года под действием ряда факторов, в числе которых нет программы льготной ипотеки.

Лидерами среди локаций Петербурга по стоимости элитного жилья остаются районы Каменного острова и «Золотого треугольника». Средняя стоимость квадратного метра здесь по итогам 2020 года превысила миллион рублей, составив 1,098 млн руб. Самая доступная «элитка» в Петербурге, в свою очередь, на Петровском острове, в среднем по 319,85 тыс. руб. за «квадрат».

По оценкам экспертов «Альфа Фаберже», за год цены на жилье премиального класса в Петербурге вырастут еще на 8-12%, что в первую очередь вызвано высоким спросом на фоне дефицита предложения. Другим фактором может стать вывод на рынок новых проектов.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что объем предложения на рынке элитной недвижимости в Петербурге рекордно сократился.