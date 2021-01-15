Объем предложения элитной недвижимости в Петербурге рекордно сократился

На рынке элитной недвижимости в Петербурге по итогам 2020 года в свободной продаже находилось 114 тыс. кв. м жилья. Основное сокращение предложения произошло в первом квартале прошлого года, за год оно составило 21%. Это рекордный показатель для рынка за последние восемь лет.

Как сообщили в компании Knight Frank St Petersburg, за год на рынке были реализованы 52,2 тыс. кв. м элитной недвижимости. При этом квартир было продано на 6% больше, чем в 2019 году, но продажи в квадратных метрах снизились на 2%. Эксперты связывают уменьшение предложения с высоким спросом и ограниченным выводом новых объектов на рынок.

Средневзвешенная цена предложения на «элитку» составила 415 тыс. руб. за «квадрат». Наиболее высокая стоимость метража отмечалась в объектах на Каменном, Крестовском островах и на Петроградской стороне. Верхняя граница ценового диапазона достигала 1,5 млн руб. за кв. м.

В компании считают, что элитная недвижимость будет дорожать и дальше, а при условии вывода новых объектов в продажу дефицита новых объектов на рынке не будет. В 2021 году ожидается выход на рынок проектов общей площадью около 60 тыс. кв. м.