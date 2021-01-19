Региональным оператором по вывозу мусора в Тихорецкой зоне стал «ЭкоЦентр»

В Краснодарском крае завершился конкурс по определению регионального оператора по обращению с ТКО по Тихорецкой зоне. Победителем стало ООО «ЭкоЦентр», следует из приказа краевого министерства ТЭК и ЖКХ.

В Тихорецкую зону входят Тихорецкий, Павловский, Белоглинский, Крыловский и Новопокровский районы.

Известно, что ООО «ЭкоЦентр» также обслуживает Новокубанскую зону, в которую входят Гулькевичевский, Кавказский, Курганинский, Новокубанский, Успенский районы и Армавир.

Как писал "Ъ-Кубань", с начала 2020 года власти Кубани определили пять региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Они обеспечивают сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение мусора.

Наталья Решетняк