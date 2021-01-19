В угольной компании «Ровер» введено наблюдение

Арбитражный суд Республики Алтай признал обоснованным требование Федеральной налоговой службы и ввел наблюдение в ООО «Ровер» (зарегистрировано в Горно-Алтайске, ведет добычу угля в Кемеровском районе). Как следует из определения суда, требования налоговой составляют 50 млн руб., из которых 0,2 млн руб. задолженности по НДФЛ и 26,8 млн руб. взносов в Пенсионный фонд включены в реестр требований кредиторов второй очереди и 23 млн руб. в третью очередь требований.

Задолженность образовалась в течение 2019-2020 годов, должником на заседании суда не была оспорена.

Просьбу предоставить отсрочку для «изыскания возможности погасить долг» суд отклонил в связи с отсутствием соответствующих доказательств.

Временным управляющим предприятия назначен Алексей Посашков, рассмотрение его отчета о проведении наблюдения назначено на 26 апреля.

Как пояснил “Ъ-Сибирь” один из учредителей ООО «Ровер» Тимур Цориев, у компании действительно сложилась задолженность по налогам, которую не удалось погасить, поэтому она согласилась на наблюдение. По его словам, «уголь в цене растет, через четыре месяца вернутся к мировому соглашению, на этот раз с рассрочкой на два года».

В 2019 и в 2020 годах «Ровер» дважды заключал мировые соглашения для выхода из банкротства. Последнее было утверждено арбитражным судом Республики Алтай 26 июня прошлого года. В соответствие с ним, основной долг в 441,2 млн руб. перед ФНС должник обязан погасить равными ежемесячными платежами по 36,77 млн руб. в течение 12 месяцев и выплатить проценты по этим требованиям в 10,1 млн руб. В качестве залога компания предоставила 16 различных объектов недвижимости (здания и участки) в Кемеровском районе и в Березовском на сумму 339,13 млн руб. Еще один залог в виде земельного участка площадью 41,4 га в Новокузнецке на сумму 102,1 млн руб. предоставил Тимур Цориев. Однако, уже в начале октябре 2020 года ФНС направила заявление о признании ООО «Ровер» банкротом.

Игорь Лавренков, Кемерово