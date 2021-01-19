Премию по итогам 2020 года получило только 15% россиян

По итогам 2020 года премии выдали только 15% россиян, в то время как рассчитывали на нее 37% работников страны, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование «Работы.ру». Среди тех, кто премию получил, большинству выплатили менее 30 тыс. руб.

«Лишь 15% опрошенных отметили, что уже получили премию по итогам предыдущего года. При этом, по результатам исследования в декабре 2020 года, получить новогоднюю премию рассчитывали 37% жителей России»,— говорится в отчете по итогам собеседования более чем с 3,5 тыс. человек в январе.

10% тех, кто не получил новогоднюю премию, ожидает выплаты материального поощрения от работодателя в течение ближайшего полугодия. 57% респондентов сообщили, что получили премию до 10 тыс. руб. 15% работников получили до 20 тыс. руб., 8% опрошенных получили до 30 тыс. руб., 20% получили более 30 тыс. руб.

Ранее «Работа.ру» выяснила, что две трети компаний в России не собираются премировать сотрудников перед Новым годом. Чуть больше четверти руководителей готовы выплатить премию только избранным сотрудникам. В 2019 году от премии отказалась примерно половина компаний.

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