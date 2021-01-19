В Хакасии назначили министра здравоохранения

Пост министра здравоохранения Республики Хакасия занял главврач Абаканской межрайонной клинической больницы Олег Ананьевский. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Валентин Коновалов. С начала декабря прошлого года господин Ананьевский исполнял обязанности руководителя ведомства.

На посту от сменил Виктора Шевченко, который уволился по собственному желанию, отработав в должности около четырех месяцев. Он ушел в отставку после того, как работу министерства раскритиковал полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, так как, по его мнению, региональный минздрав не справился с работой по предотвращению распространения COVID-19.

Олег Ананьевский в 1990 году был главврачом Весенненской участковой больницы в Усть-Абаканском районе. Через семь лет перешел работать в Усть-Абаканскую центральную райбольницу, где занял должность заместителя гравврача по лечебной работе. Работал замминистра здравоохранения Хакасии с 2005 по 2008 годы, позже стал первым заместителем министра. В 2014 году занял пост главврача Абаканской межрайонной клинической больницы.

Юлия Сасевич