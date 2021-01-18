На портале госуслуг выдали около 34 тысяч сертификатов о вакцинации от COVID-19

С 1 января через единый портал госуслуг выдано около 34 тыс. сертификатов о прохождении вакцинации от коронавируса COVID-19, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Электронный сертификат выдается после второго этапа вакцинации.

«Президентом поставлена задача сделать процесс взаимодействия граждан и власти максимально понятным и комфортным. Мы развиваем портал госуслуг, чтобы человеку не выходя из дома можно было решать как можно больше вопросов»,— сказал господин Чернышенко (цитата по ТАСС). Также на портале в тестовом режиме началась запись на вакцинацию.

Сертификат о прохождении вакцинации при необходимости можно предъявить в виде QR-кода в мобильном приложении. «Быстро и никаких бумажных документов, которые нужно носить с собой»,— добавил вице-премьер.

Масштабная вакцинация от COVID-19 началась в России в середине декабря 2020 года. По поручению президента Владимир Путина, массовая вакцинация в стране стартовала 18 января. Российские власти планируют в 2021 году привить от коронавируса 60% населения России (68,6 млн человек). До конца марта смогут привиться 20 млн человек.

Как проходит массовая вакцинация в стране — в материале “Ъ” «Иглы доброй воли».