511,4 миллиарда долларов составил внешнеторговый оборот России за январь—ноябрь 2020 года, сообщила вчера Федеральная таможенная служба. По сравнению с 11 месяцами 2019 года этот показатель сократился на 16,3%. Внешнеторговое сальдо РФ в январе—ноябре 2020 года осталось положительным и составило $92,7 млрд, что на $69,2 млрд (на 43%) меньше показателя такого же периода 2019 года. Объем российского экспорта, в том числе из-за снижения нефтяных цен, упал значительнее, чем импорта,— на 22% (до $302 млрд) против 7% (до $209,3 млрд). Удельный вес топливно-энергетических товаров в структуре экспорта в январе—ноябре 2020 года составил 50% (годом ранее — 63%).