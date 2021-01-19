К единороссу подошли конфискательно

“Ъ” стали известны подробности исковых требований, заявленных Генпрокуратурой к депутату Госдумы от «Единой России» Андрею Голушко. По версии надзора, народный избранник, одно время являвшийся членом Совета федерации, около десяти лет скрывал от декларирования свои доходы в сотни миллионов рублей, которые получал в том числе наличными от подконтрольных газовых компаний в Омске, а также не указывал недвижимость за границей, владение авиацией и охотхозяйством. С господина Голушко, а также связанных с ним лиц и компаний надзорное ведомство рассчитывает взыскать 2,2 млрд руб. Защита утверждает, что компроматом на депутата поделились секретные свидетели из уголовного дела, которых даже допросить в гражданском процессе невозможно.

Иск заместителя генпрокурора России Анатолия Разинкина рассматривается в Тверском райсуде Москвы. Основным ответчиком по нему, по данным “Ъ”, является депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Голушко, а в качестве соответчиков привлечены бывший депутат Законодательного собрания Омской области, предприниматель Сергей Калинин и экс-руководитель Региональной энергетической комиссии (РЭК) Константин Марченко, а также компании — АО «Омскгоргаз», ООО «Омскгазсеть» и ООО «Омскриэлт».

Предполагаемые нарушения депутатом антикоррупционного законодательства были выявлены Генпрокуратурой в ходе надзора за расследованием уголовного дела об организации преступного сообщества и мошенничества в особо крупном размере с тарифами на газ (ст. 210 и ст. 159 УК РФ), основными фигурантами которого выступают господа Калинин и Марченко.

Следует отметить, что господин Голушко в 1994–1997 годах являлся депутатом Заксобрания Омской области, в котором возглавлял комитет по собственности, затем до 2002 года был первым заместителем губернатора той же области. С 2007 по 2012 год, будучи депутатом Госдумы, являлся заместителем председателя комитета по экономической политике и предпринимательству, а также первым заместителем председателя комиссии по законодательному обеспечению деятельности субъектов естественных монополий, госкорпораций и коммерческих организаций с госучастием. В 2012–2016 годах господин Голушко был членом Совета федерации от Заксобрания Омской области, входя в комитет СФ по экономической политике. А в 2016 году снова избрался в Госдуму, став членом комитета по экономполитике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Согласно декларациям господина Голушко, с 2011 по 2019 год его доход в виде зарплаты, а также от продажи и пользования имуществом составил 282 млн 952 тыс. руб. Также он задекларировал владение долями в уставных капиталах ООО «Холдинговая компания "Акция"» (60%), «БауИнвест Рус» (99%) и «Сибагрохолдинг» (70%, с 2014 года — 85%). Задекларированные доходы супруги депутата Елены Голушко, работавшей коммерческим директором холдинговой компании, за те же годы едва превысили 32 млн руб. Кроме того, женщине принадлежали 80% акций «Омскгазстроя».

При этом, по сведениям Росфинмониторинга и ФНС, примерно в тот же период, с 2010 по 2017 годы, только на счета господина Голушко в Газпромбанке, Сбербанке и Бинбанке поступило 909,9 млн руб., из которых почти 360 млн были внесены наличными. Одновременно Росфинмониторинг зафиксировал расходные операции по тем же счетам на сумму почти в 900 млн руб., из которых более 81 млн было потрачено за границей. Аналогичное несоответствие законных доходов фактически поступившим в распоряжение средствам и произведенным расходам было выявлено и у госпожи Голушко. На ее счета в Газпромбанке и Москоммерцбанке при доходе в 32 млн руб. поступило более 153 млн руб., из которых почти 139 млн руб., а также $2 млн и €1,6 млн были внесены «живыми» деньгами. Впрочем, все эти деньги, за исключением долларов, она потратила.

Таким образом, считают в Генпрокуратуре, господин Голушко, будучи депутатом и сенатором, имел непредусмотренный законом и явно превышающий его официальный заработок доход, который он скрывал от декларирования и контроля, а также утаивал доходы своей супруги. Кроме того, надзор, согласно иску, установил, что господин Голушко скрыл от декларирования другие активы как в России, так и за границей.

Так, у супруги депутата нашлись две квартиры на Лазурном берегу в районе Ниццы, одна из которых была приобретена на ее девичью фамилию Баранова, а также организация Baranovi. По версии надзора, супруги Голушко участвовали в деятельности учрежденного их старшей дочерью Марией товарищества La Chapelle во французском Канне, которое занимается риэлтерской деятельностью. Также проверяющие установили, что депутат не указал, что у него в пользовании находились бизнес-джет Hawker 850XP и вертолет R66, а под контролем — через АО «Дубровное» — охотничье хозяйство у озера Дубровное в Сладковском районе Тюменской области.

«Злонамеренное поведение ответчика», указывается в прокурорском иске, также состояло в сокрытии его «вовлеченности в хозяйственную работу коммерческих организаций, в тайном управлении ими, а также в обогащении за счет пользования и иной эксплуатации этих активов в период нахождения у власти». По данным Генпрокуратуры, являясь депутатом Госдумы и сенатором, господин Голушко активно участвовал в деятельности компаний «Омсгоргаз», «Омскгазстрой» (сейчас — «Омскриэлт») и «Омскгазсеть».

Первую компанию, осуществляющую организацию газоснабжения объектов на территории Омска и области, Андрей Голушко возглавлял сам, а после избрания в Госдуму передал ее управление своему товарищу и партнеру по бизнесу Калинину. Две другие компании участвовали в деятельности первой — предоставляя услуги по транспортировке газа, техническому и аварийному обслуживанию газопроводов и газового оборудования, их защите. В этот же период господин Калинин, назначенный директором «Омскгазстроя», выкупил у прежнего совладельца компании, своего же родственника, 20% долей общества, а еще 80% — у супруги депутата Голушко. Другое общество, «Омсгазсеть», по решению родственника господина Калинина, на которого была записана эта компания, возглавил родственник господина Голушко — супруг его сестры.

В результате, пришла к выводу Генпрокуратура, все три компании «представляли собой единый хозяйствующий субъект, который находился под контролем» господ Голушко и Калинина «и в конечном итоге действовал в целях их обогащения». Будучи депутатом и сенатором, господин Голушко, считает надзор, оказывал им покровительство, представлял их интересы на различных уровнях региональной власти, обеспечивал получение ими дохода, содействовал улучшению коммерческих показателей и достижению экономического результата, отстаивал их частные интересы и защищал подконтрольных лиц от привлечения к ответственности. Так, используя авторитет занимаемой должности, считает надзор, господин Голушко добился назначения председателем РЭК Омской области Владислава Ходуса (обвинялся в халатности, ст. 293 УК, уголовное преследование прекращено в связи с истечением срока давности), который ранее возглавлял «Омскгоргаз». После его увольнения господин Голушко «лично добился от губернатора Омской области» назначения председателем РЭК очередного подконтрольного ему лица — Константина Марченко, который ранее возглавлял юрслужбу той же компании. Их назначения, полагают в Генпрокуратуре, «имели целенаправленный характер» и были обусловлены тем, что РЭК осуществляет госконтроль за тарифами на энергоносители. То есть, считает надзор, от принимаемых председателем РЭК решений, согласованных с ним цен и тарифов напрямую зависела деятельность подконтрольных господ Голушко и Калинину компаний и, соответственно, объемы получаемых ими от контрагентов доходов и прибыли.

По заявлению «Омскгазсети» РЭК под руководством господина Ходуса в октябре 2011 года повысила средний тариф транспортировки природного газа на 9,8%, что превышало установленный правительством РФ уровень. Затем обществу помог господин Марченко. Благодаря новым тарифам общество в период с 2011 по 2018 год получило выручку в размере 2 млрд 272 млн 361 тыс. руб. При этом, согласно данным Росфинмониторинга, в 2011–2017 годах господин Калинин получил от ООО «Омскгазстрой» с назначением «заработная плата и за услуги по управлению предприятием» 1 млрд 186 млн 800 тыс. руб. (около 65% от всех расходов данной компании в указанный период). А в 2016 году господин Калинин и Елена Голушко, как основные акционеры, получили от ООО в качестве дивидендов 1,1 млн руб. и 4,1 млн руб. соответственно.

После ухода с должности председателя РЭК подконтрольных господам Голушко и Калинину лиц, отмечается в иске, новым руководством комиссии «были приняты меры по возврату ставки газового тарифа на справедливый уровень». Приказом ФАС утверждены тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО «Омскгазсеть», которые оказались в 5 раз ниже ранее действовавших ставок. Компания обжаловала данный приказ, но ее административный иск был отклонен Верховным судом России.

В Генпрокуратуре считают, что господин Голушко не только лично и через доверенных лиц занимался предпринимательской деятельностью, но и «фактически перевел» работу трех омских компаний в «теневой сектор экономики», а средства от этой деятельности — «в нелегальный доход, полученный запрещенными антикоррупционным законодательством способами».

Солидарно с ответчиков надзорное ведомство рассчитывает взыскать 2 млрд 272 млн 361 тыс. 715 руб. и 67 коп. как имущество, в отношении которого не представлены доказательства его приобретения на законные доходы.

«Утверждения, изложенные в исковом заявлении (Генпрокуратуры.— “Ъ”), не подтверждены допустимыми доказательствами»,— отметил “Ъ” адвокат депутата Андрей Хабаров. Например, по его словам, владельцами недвижимости во Франции оказались однофамильцы жены народного избранника. Охотхозяйство, самолет и вертолет не являются собственностью господина Голушко или кого-либо из его родственников, поэтому вопрос об их конфискации в суде не ставился, подчеркнул защитник.

По словам адвоката, сообщая в иске о движении средств по счетам господина Голушко и его супруги, прокуратура ссылается на данные Росфинмониторинга, однако как было установлено в суде и приобщенной к делу экспертизой, одну и ту же сумму он учитывает несколько раз. Например, жена господина Голушко получила доход от продажи ценных бумаг, затем разместила его на депозите, а после перевела на свой счет. Сумма одна, а финмониторинг просчитал ее трижды. Поэтому, отметил господин Хабаров, в справке Росфинмониторинга, на которую опирается прокурор, написано, что она не может использоваться для официальных процедур, а требует проверки при помощи первичных документов. Что касается управления газовыми компаниями и участия в завышении тарифов, то эти утверждения основаны только на показаниях секретных свидетелей, взятых из уголовного дела Сергея Калинина и других, к которому господин Голушко не имеет отношения, отметил защитник. Причем, по его словам, показания секретных свидетелей, которых никто кроме следователя не видел и не слышал, не прошли проверку в уголовном процессе, в рамках которого они и были получены. Допросить же этих свидетелей в гражданском процессе невозможно, так как такая процедура не предусмотрена. «По сути, в России формируется новый вид судебного процесса — коррупционный, который проходит в форме гражданского, а содержание его составляет оценка доказательств, полученных в уголовном процессе»,— отметил защитник.

Николай Сергеев