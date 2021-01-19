Власти дуют на воду

Краевые власти создали рабочую группу по развитию внутреннего водного транспорта и инфраструктуры для него. В группу вошли также представители Камского речного пароходства и крупных промышленных предприятий. Коллегиальный орган призван разрабатывать стратегию развития пассажирских и грузовых перевозок по воде, а также водного туризма в регионе. По данным „Ъ-Прикамье“, первоочередной задачей рабочей группы будет организация строительства именно инфраструктурных объектов. Участники рынка круизных перевозок подтверждают, что в регионе не хватает необходимой инфраструктуры, что сильно тормозит развитие этой отрасли. По их словам, спрос на водный туризм в Пермском крае высок, и может стать еще выше, если обеспечить для этого условия.



В Пермском крае создана рабочая группа по развитию внутреннего водного транспорта и сохранению водной инфраструктуры на территории региона. Соответствующий указ губернатора Прикамья Дмитрия Махонина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, рабочая группа будет постоянно действующим коллегиальным консультативным органом. Она создается в целях координации взаимодействия органов власти и субъектов транспортной инфраструктуры по вопросам развития пассажирских и грузовых перевозок внутренним водным транспортом, туризма и сохранения инфраструктуры водного транспорта в Прикамье. Рабочая группа будет собирать информацию о состоянии водного транспорта и его инфраструктуры в регионе, прогнозировать тенденции развития обстановки в этой сфере, изучать российский и зарубежный опыт, вырабатывать предложения по развитию водных перевозок и заниматься подготовкой соответствующих рекомендаций субъектам транспортной инфраструктуры.

В состав коллегиального органа вошел 21 человек: глава Прикамья Дмитрий Махонин, и. о. министра транспорта региона Андрей Алякринский, главный специалист отдела железнодорожного, водного, воздушного транспорта краевого минтранса Юлия Малых и еще ряд чиновников разного уровня, а также представители сферы водных перевозок и промышленных предприятий: председатель совета директоров ПАО «Судоходная компания „Камское речное пароходство“» (КРП) Михаил Антонов, гендиректор АО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» Алексей Андреев, руководитель ООО «ПНППК — Морская электроника» Сергей Багаринов, зам­гендиректора АО «ОДК» по управлению НПК «Пермские моторы» Александр Иноземцев и другие.

В краевом минтрансе сообщили, что рабочая группа будет собираться ежеквартально. Дата и тема первого заседания пока не определены. Конкретные проекты, которые планируется реализовать, объем и структуру их финансирования в министерстве не назвали. «Вероятно, это будет понятно позже, исходя из тем заседаний»,— пояснили в пресс-службе ведомства.

По словам источника, знакомого с ситуацией, основной целью создания рабочей группы является строительство водной транспортной инфраструктуры — причалов, заправок и прочего. «У нас ведь уже давно нет полноценного водного сообщения»,— отмечает собеседник „Ъ-Прикамье“. По его информации, инициатором создания рабочей группы выступил Михаил Антонов из КРП. Связаться с господином Антоновым вчера не удалось.

Отметим, в начале 2020 года Камское речное пароходство приобрело пассажирский двухпалубный теплоход «Василий Чапаев». До этого судном владела компания «Инфофлот», а затем ее «дочка» «Созвездие». Как сообщало круизное информационное агентство, новый собственник «Василия Чапаева» собирался использовать его в рейсах по Каме на маршруте Пермь — Усолье, с заходами в Хохловку и Демидково.

Гендиректор круизного флота «Русич» Татьяна Нешатаева подтверждает, что в регионе остро ощущается нехватка инфраструктуры для водного транспорта. «Было бы неплохо, если бы появились причальные стенки в Хохловке, Соликамске, Березниках, полноценные стоянки в Беляево, Осе, Чермозе. Наша река Чусовая очень раскручена, а там вообще никакой инфраструктуры нет. Если бы, например, появился малогабаритный флот, то ее брендовость значительно бы выросла. Можно и новые маршруты разработать. Скажем, подниматься вверх по Каме — в мае вода позволяет по глубинам проходить, но там тоже абсолютно ничего для этого не приспособлено»,— говорит госпожа Нешатаева. По ее словам, спрос на водный туризм в Пермском крае довольно высок. «У нас действительно есть что смотреть, но все эти моменты мешают нам полноценно работать»,— отмечает руководитель «Русича».

Совладелец теплоходной компании «ВолгаWolga» Вадим Яхнин считает, что для больших судов в регионе будет достаточно четырех портов. «Нам не хватает еще двух. Нужно сделать полноценный порт в Березниках, там сейчас только грузовой. Еще один должен быть между Пермью и Чайковским. Это уже перезревший вопрос, нигде в Приволжском округе нет таких расстояний без портов»,— заметил господин Яхнин. Строительство одного порта с нуля, по его оценке, обойдется в 50–70 млн руб.

По мнению совладельца «Вол­га­Wolga», рабочая группа была бы эффективнее, если бы в нее включили представителей теплоходных компаний. «Разумеется, в ее состав вошли грамотные люди, но все же есть нюансы, которые знают только перевозчики,— поясняет Вадим Яхнин.—

В любом случае я положительно отношусь к развитию водной инфраструктуры и созданию такой группы. Главное, чтобы принимаемые решения в итоге пошли на благо».

Екатерина Артемова