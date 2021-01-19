Половина успеха

Краевые отделения политических партий, представленных в заксобрании, планируют обновить состав парламентских фракций по итогам предстоящих выборов. Ожидается ротация среди депутатов-промышленников, поддерживающих «Единую Россию». Список кандидатов от партии власти могут пополнить и действующие депутаты Пермской думы. Существенное обновление ожидает также фракции КПРФ и «Справедливой России». Собеседники „Ъ-Прикамье“ полагают, что новый созыв краевого парламента будет отличаться от действующего примерно на 50%. В администрации губернатора ротацию поддерживают. Эксперты отмечают, что, несмотря на существенное обновление, основой нового созыва, скорее всего, останутся представители крупных промышленных предприятий.



По данным „Ъ-Прикамье“, состав Законодательного собрания Пермского края по итогам выборов в сентябре 2021 года может обновиться. Как сообщил источник, близкий к краевым властям, в новый созыв, скорее всего, не войдут Дмитрий Осипов (округ №14), Виктор Родионов (округ №18), Владимир Шатров (округ №7), Николай Зуев (округ №10). Это связано с тем, что данные депутаты уже не занимают руководящие должности на крупных краевых предприятиях и в региональных бизнес-структурах.

Вероятно, что также не будут баллотироваться в новый созыв регионального парламента управляющий директор «ОДК-СТАР» Сергей Попов (округ №11) и бывший гендиректор «Газпром межрегионгаз Пермь» Николай Благов (округ №20). Источники в окружении господина Попова и господина Благова отмечают, что депутаты пока не приняли решения об участии в выборах.

По словам собеседников, близких к региональным властям, изменения могут коснуться и кандидатов от одного из крупнейших налогоплательщиков Прикамья — «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». В новый созыв заксобрания, скорее всего, не будут вы­двигаться действующие депутаты — экс-председатель объединенной профсоюзной организации «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Валентин Костылев и представитель генерального директора «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» в Прикамье На­дежда Лядова.

Источник, знакомый с планами компании, полагает, что количество депутатов, представляющих нефтяников, в новом созыве может сократиться. Он не исключил, что изменится и персональный состав депутатов, но отказался назвать обсуждаемые кандидатуры.

На «освободившиеся» мандаты могут претендовать депутаты Пермской думы. В частности, источники, близкие к «Единой России», сообщают о планах по участию в выборах в заксобрание трех депутатов думы от партии власти: Александра Буторина, Олега Бурдина и вице-спикера Алексея Грибанова. Скорее всего, они также примут участие в предварительном голосовании (праймериз) партии власти.

Предположительно, господин Бурдин может выдвинуться по округу №7 либо по округу №8 депутата Алексея Антипова, покинувшего ПАО «Мотовилихинские заводы». Александр Буторин может принять участие в выборах по округу №5, где действующим депутатом является Татьяна Шестакова, Алексей Грибанов — по округу №10.

Региональные отделения КПРФ и «Справедливой России» настроены на существенное обновление своих фракций в краевом парламенте. Первый секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова рассказала „Ъ-Прикамье“, что состав парламентского объединения по итогам выборов может сильно измениться. По словам Ксении Айтаковой, список кандидатов от КПРФ в заксобрание «почти сформирован». Однако фамилии кандидатов лидер коммунистов назвать отказалась.

Председатель совета рег­отделения «Справедливой России» Вероника Куликова сообщила, что партия начала формирование списков кандидатов в заксобрание. «Ведутся переговоры с лидерами общественного мнения в городских и муниципальных округах, представителями бизнеса, депутатским корпусом. Проводятся консультации с председателями местных отделений партии. Кроме того, в настоящий момент региональное отделение формирует команду технологов и специалистов, которые поведут партию на сентябрьские выборы»,— поделилась Вероника Куликова. «Думаю, по итогам этой работы состав фракции в краевом заксобрании обновится, и существенно»,— добавила руководитель регионального отделения.

По информации источника, близкого к региональному отделению, ни с одним из действующих депутатов заксобрания, избранных в 2016 году по списку «Справедливой России» (Дарья Эйсфельд, Илья Шулькин и Андрей Колесников), переговоры об участии в выборах от партии в 2021 году не ведутся. «И вряд ли ситуация изменится»,— отмечает собеседник.

Другой источник, знакомый с планами реготделения, не исключает, что на выборах в заксобрание «Справедливая Россия» может представить объединенный список с партией «За правду». «Однако это произойдет лишь в том случае, если лидеры партий смогут договориться о совместных действиях на федеральном уровне»,— добавил собеседник. Отметим, что ранее о готовности сотрудничать со «Справедливой Россией» и «За правду» заявлял крупный предприниматель, владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин.

Руководитель фракции ЛДПР в законодательном собрании Олег Постников рассказал, что партия уже подготовила предварительный список кандидатов в заксобрание. «Но окончательный будет согласован высшим советом партии в марте. Предварительно в списке знакомые фамилии действующих депутатов от ЛДПР. Каких-то громких неожиданностей пока нет»,— поделился Олег Постников.

Источник, близкий к рег­отделению, не исключил, что от ЛДПР могут выдвинуться беспартийные кандидаты, обладающие финансовым ресурсом и узнаваемостью, но проигравшие праймериз «Единой России». «Возможно, среди них будут действующие депутаты от „Единой России“, но никаких решений пока не принято»,— отметил собеседник.

По информации собеседников, близких к краевому парламенту, новый созыв заксобрания может обновиться примерно на 50%.

Собеседник, близкий к региональным властям, сообщил „Ъ-Прикамье“, что в администрации губернатора заинтересованы в обновлении состава заксобрания. «Обновление — это хорошо. Но важен и опыт законотворческой работы, поэтому часть действующих, эффективных депутатов сохранятся в парламенте. Кроме того, нужно учитывать интересы ведущих экономических субъектов региона, промышленных предприятий. Пока идут консультации с потенциальными кандидатами, но в наших интересах сформировать сбалансированный депутатский корпус»,— подчеркнул источник.

Политический консультант Сергей Иванов полагает, что наиболее существенное обновление ожидает фракции «Справедливой России» и КПРФ. «Представители справедливороссов были избраны при другом руководстве реготделения, сейчас ситуация поменялась. Да, и возможное объединение с партией „За правду“ может существенно повлиять на список кандидатов. А среди коммунистов есть депутаты, которые, вероятно, не будут баллотироваться и уйдут на пенсию. Кроме того, один из парламентариев был осужден»,— отмечает эксперт.

«Конечно, сейчас делать прогнозы — дело неблагодарное. Но не удивлюсь, если состав краевого заксобрания обновится на 50%. При этом в заксобрании, скорее всего, останутся представители крупных промышленных предприятий, которые традиционно являются базисом регионального парламента»,— добавляет Сергей Иванов.

Константин Кадочников, Вячеслав Суханов