Более 97% российских школьников вернулись к очному обучению

Более 97% российских школьников с 18 января вернулись к очному обучению, сообщил первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

«С 18 января приступили к очному обучению более 97% учащихся, это более 16,3 млн школьников»,— сказал он в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».

Замминистра добавил, что во всех регионах реализуется большой комплекс санитарных мероприятий, чтобы обеспечить безопасное возвращение к очному обучению.

Напомним, из-за пандемии выпускники, не планирующие поступать в 2021 году в вузы, по планам чиновников Минпросвещения в мае будут сдавать государственный выпускной экзамен по двум предметам — по русскому и математике. Остальных выпускников в рамках ЕГЭ ждет один обязательный экзамен по русскому языку. Сроки экзаменационной кампании будут увязаны с приемной, чтобы все желающие поступить успели подать документы в вузы.

Подробнее — в материале “Ъ” «Русский сдается».