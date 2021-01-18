В Татарстане прекращали работу сайты министерств и ведомств

В Татарстане ориентировочно после 20:00 понедельника прекратили работу официальные сайты региональных министерств и ведомств. К 21:55 их работа возобновилась.

В Минцифре Татарстана «Ъ-Казань» объяснили ситуацию плановыми работами с целью защиты сайтов от DDoS атак.

«Специалистами были запланированы работы по обновлению ПО серверов (подрядчик осуществляет работы по обновлению настроек защиты сайтов от DDoS атак) поэтому после окончания рабочего дня с 19:00 ведутся технические работы для модернизации», — сказала пресс-секретарь министерства Вероника Доронина.

Она принесла «извинения пользователям за неудобства».

Полина Петрова, "Ъ-Казань"